В Симферополе пройдут 2 предновогодние ярмарки
В Симферополе пройдут две предновогодние сельхозярмарки.
Первая намечена на 7 декабря, а вторая - 21 декабря. Время проведения с 7.00 до 14.00.
- На них представят свою продукцию больше 200 сельхозпроизводителей Крыма, - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
В торговых рядах можно будет купить рыбу, картофель, лук, яблоки, виноград, яйцо, молочные продукты, колбасные изделия, подсолнечное масло, мед и консервацию.
Свою продукцию привезут в столицу региона предприятия перерабатывающей промышленности из Алушты, Евпатории и Джанкоя.
Где в Симферополе пройдут ярмарки:
- ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка службы автодорог);
- ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд);
- ул. Киевская, 177 (напротив академической гимназии).
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ИСТОЧНИК KP.RU