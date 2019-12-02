2019-12-02T19:20:39+03:00
Общество

В Симферополе пройдут 2 предновогодние ярмарки

Горожане смогут купить продукты питания у сельхозпроизводителей
Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе пройдет две сельскохозяйственные ярмарки.В Симферополе пройдет две сельскохозяйственные ярмарки.Фото: Ольга Крыльцова
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В Симферополе пройдут две предновогодние сельхозярмарки.

Первая намечена на 7 декабря, а вторая - 21 декабря. Время проведения с 7.00 до 14.00.

- На них представят свою продукцию больше 200 сельхозпроизводителей Крыма, - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

В торговых рядах можно будет купить рыбу, картофель, лук, яблоки, виноград, яйцо, молочные продукты, колбасные изделия, подсолнечное масло, мед и консервацию.

Свою продукцию привезут в столицу региона предприятия перерабатывающей промышленности из Алушты, Евпатории и Джанкоя.

Где в Симферополе пройдут ярмарки:

- ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка службы автодорог);

- ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд);

- ул. Киевская, 177 (напротив академической гимназии).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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