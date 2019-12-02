В Симферополе и Севастополе 3 декабря частично пропадет электричество

СЕГОДНЯ 19:38 2019-12-02T19:38:11+03:00

Электричества не будет целый день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Свет отключат с 08.00 до 17.00

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3 декабря, во вторник, в Симферополе и Севастополе пропадет свет в отдельных районах.

Электричества не будет с 08.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами.

Где не будет света

Симферополь

ул. Трубаченко, 9, 12, 12а, 12в, 14;

ул. Поповкина, 1/11-5 (нечет), 2-20 (чет);

ул. Бульварная, 2, 6, 14;

ул. Севастопольская, 17, 21;

ул. Урожайная, 2-26 (чет), 5-9 (нечет);

пер. Киевский 50-82 (чет), 49-67 (нечет);

Каменский массив: садовые товарищества Пневматик, Пневматик 2, Нерудник, Коммунальник, Радуга, Автомобилист, Автомобилист 1, Автомобилист 2, Вишневый Сад, Полет, Пчелка, Скала, Энергия, Шинник, Домостроитель, Ягодка-Крым, Бодрость, Водник, Садовод, Изыскатель, Веселая Долина, Надежда, Монтажник ПМК-220, Полиграфист, Электрификатор, Мебельщик, Луч, Энергетик

Севастополь

ул. 40 лет Октября 7-9, 34;

ул. Бригадная (фонари);

ул. Волгоградская 1-43, 2-34;

ул. Загородная 1-29;

ул. Коммунаров 17-19;

ул. Молодогвардейцев 1-21, 2- 26;

ул. Новикова 42-56;

ул. Пригородненская 9-27, 8, 18-20

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU