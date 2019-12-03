2019-12-03T11:04:14+03:00
Общество

Крымские пещеры вошли в топ-10 для любителей спелеотуризма в России

Лидер рейтинга - Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На Ай-Петри много таинственных мест.На Ай-Петри много таинственных мест.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В десятку самых интересных для спелеотуризма в России вошли крымские пещеры - Трехглазка на Ай-Петри и Большой Бузлук в Алуште.

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос в соцсетей, который позволил выявить, какие пещеры в России пользуются популярностью у тех, кто любит спелеотуризм.

В тройку самых интересных пещер страны вошли Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, набравшая 29,1 процентов всех голосов, Трехглазка на Ай-Петри в Ялте - 21, 8 и ледяная пещера Большой Бузлук в Алуште - 10, 9.

В топ-10 так же попали пещеры - Капова (Шульган-таш) в Башкирии, Воронцовская в Хосте, Ахштырская в Адлере и Кашкулакская в Хакасии (пещера Черного Дьявола).

Туристы обращают внимание на Саблинские пещеры в Ленинградской области и Батовскую пещеру в Иркутской области.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, что будет на месте больницы Семашко в Симферополе
Новогодние билеты в Крым на самолет оказались вдвое дороже, чем на поезд
Вылетевший на остановку в центре Симферополя автомобиль сбил девушку
Ради парковки на улице Гагарина в Симферополе вырубили деревья
В Крыму не нашли подрядчика, который будет реставрировать 8 объектов Ханского дворца
В Симферополе через месяц откроется школа зимних видов спорта
Машина снесла остановку на площади Ленина в Симферополе
Крым и Севастополь стали лидерами по некачественному топливу
В Симферополе устанавливают главную новогоднюю елку региона
Завтра Аксенов объявит состав нового правительства Крыма
В Крыму отреставрируют сто военных памятников за счет федерального бюджета
Крымские пограничники изъяли 25 тысяч запрещенных таблеток
В Крыму перенесли суд по закрытию сафари-парка «Тайган»
Житель Севастополя украл четыре стула и выбросил на свалку
В Симферополе и Севастополе 3 декабря частично пропадет электричество
В Симферополе пройдут 2 предновогодние ярмарки
В Севастополе ночью утонули машины
Толпы симферопольцев ждут автобусов, которых не будет
Проехал на капоте и остановил пьяного водителя: Крымский участковый рискнул жизнью ради закона