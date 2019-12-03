Крымские пещеры вошли в топ-10 для любителей спелеотуризма в России

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-03T11:04:14+03:00

На Ай-Петри много таинственных мест. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В десятку самых интересных для спелеотуризма в России вошли крымские пещеры - Трехглазка на Ай-Петри и Большой Бузлук в Алуште.

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос в соцсетей, который позволил выявить, какие пещеры в России пользуются популярностью у тех, кто любит спелеотуризм.

В тройку самых интересных пещер страны вошли Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, набравшая 29,1 процентов всех голосов, Трехглазка на Ай-Петри в Ялте - 21, 8 и ледяная пещера Большой Бузлук в Алуште - 10, 9.

В топ-10 так же попали пещеры - Капова (Шульган-таш) в Башкирии, Воронцовская в Хосте, Ахштырская в Адлере и Кашкулакская в Хакасии (пещера Черного Дьявола).

Туристы обращают внимание на Саблинские пещеры в Ленинградской области и Батовскую пещеру в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU