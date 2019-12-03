Житель Севастополя украл четыре стула и выбросил на свалку

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-03T10:53:53+03:00

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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В полицию Севастополя принес заявление хозяин магазина-пекарни, где кто-то похитил четыре стула. Общая стоимостью ущерба – 16 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, которым оказался 41-летний местный житель.

- Поздно вечером мужчина зашел в магазин-пекарню, увидев, что в торговом зале нет посетителей и персонала, тайком похитил четыре деревянных стула и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Свои трофеи злоумышленник спрятал в укромно месте, но на утро, испугавшись ответственности за кражу, выбросил их в мусорный контейнер.

На подозреваемого завели уголовное дело за кражу. По ч.1 ст. 158 УК РФ ему грозит лишение свободы до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU