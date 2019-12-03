Житель Севастополя украл четыре стула и выбросил на свалку
В полицию Севастополя принес заявление хозяин магазина-пекарни, где кто-то похитил четыре стула. Общая стоимостью ущерба – 16 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, которым оказался 41-летний местный житель.
- Поздно вечером мужчина зашел в магазин-пекарню, увидев, что в торговом зале нет посетителей и персонала, тайком похитил четыре деревянных стула и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.
Свои трофеи злоумышленник спрятал в укромно месте, но на утро, испугавшись ответственности за кражу, выбросил их в мусорный контейнер.
На подозреваемого завели уголовное дело за кражу. По ч.1 ст. 158 УК РФ ему грозит лишение свободы до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU