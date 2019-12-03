Крымские пограничники изъяли 25 тысяч запрещенных таблеток

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-03T12:38:13+03:00

Товар изъяли и отправили на экспертизу. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

В их составе сибутрамин, который нельзя ввозить в Россию

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Крымские пограничники выявили и задержали крупную партию фармакологических препаратов, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Всего изъято около 25 тысяч таблеток. Запрещенные в России товары заказывал за рубежом житель Симферополя.

- 40-летнего крымчанина задержали после получения шести посылок, в которых находилась партия фармакологических препаратов и биологически активных добавок, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Экспертиза подтвердила что в фармакологических препаратах и БАД содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин, ввоз которого на территорию Российской Федерации запрещен.

На гражданина завели уголовное дело за незаконное перемещение через госграницу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ. По части 1 статьи 226.1 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU