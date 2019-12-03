Завтра Аксенов объявит состав нового правительства Крыма

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-03T13:06:40+03:00

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Персональный состав нового правительства Крыма станет известен завтра. Глава региона Сергей Аксенов пообещал, что поименный список будет опубликован 4 декабря.

- Сегодня закончатся собеседования, - уточнил Аксенов. - У меня на собеседовании было больше 20 человек новых, кроме тех, кто уже работал в должности руководителей министерств и ведомств.

Глава республики добавил, что изменения в составе будут в любом случае, и предложил дождаться результата.

Напомним, кандидатов в правительство отбирали с помощью конкурса «Твое правительство». Изначально помимо тестирования и эссе претенденты на министерские посты должны были сойтись в теледебатах. Однако от этого этапа руководство республики отказалось, перейдя сразу к финалу - собеседованию с главой Крыма. В рейтинговой таблице лидируют действующая министр культуры Арина Новосельская, министр курортов и туризма Вадим Волченко, министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, министр топлива и энергетики Вадим Белик, министр транспорта Сергей Карпов.

Бывшая министр образования Наталья Гончарова не принимала участие в конкурсе, как и глава минэкономразвития Анушаван Агаджанян. После тестирования из конкурса выбыл исполняющий обязанности министра промышленной политики Андрей Васюта.

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ИСТОЧНИК KP.RU