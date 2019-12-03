2019-12-03T16:09:53+03:00
Происшествия

Вылетевший на остановку в центре Симферополя автомобиль сбил девушку

Она находится в больнице скорой помощи
Анастасия ЖУКОВА
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Остановочный павильон подлежит серьезному ремонтуОстановочный павильон подлежит серьезному ремонтуФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В нашумевшей аварии, которая произошла средь бела дня в центре Симферополя, все же есть пострадавшая.

Напомним, днем 3 декабря автомобиль вылетел с проспекта Кирова на остановку общественного транспорта "площадь Ленина". Легковушка протаранила павильон и сбила девушку, которая стояла на остановке в ожидании своего автобуса.

- Пострадавшая госпитализирована в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6». Состояние средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая помощь, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Водитель не пострадал, о причинах ДТП пока не известно. Предположительно, автомобиль выехал с полосы встречного движения.

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03.11.2019. Автомобиль в центре Симферополя вылетел на остановку. Площадь Ленина.Видео: Виктория Кравченко / Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU

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