В Крыму запустили движение над пещерой: Трасса Таврида стала комфортнее для путешествий

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-03T18:13:13+03:00

Объезд стал не нужен. Фото: пресс-служба АО «ВАД» по РК

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На автотрассе Таврида близи поселка Зуя машины начали ездить над пещерой. Федеральная трасса на этом участке, как и положено ей по статусу, стала прямой и более комфортной и безопасной для движения.

В Крыму запустили движение над пещерой Таврида.Видео: пресс-служба АО «ВАД» по РК

- До сегодняшнего дня машины на этом участке ехали в объезд по холму, - сообщили в пресс-службе АО «ВАД» по Республике Крым. - Запуск транспорта по трассе над пещерой позволит существенно улучшить безопасность, избежать пробок, периодически возникающих на временной дороге перед Зуей, и сократить время в пути.

Резкий подъем по объездной дороге был непростым для большегрузов, что иногда приводило к ДТП.

Напоминаем, что уникальную пещеру, которую назвали Тавридой, обнаружили летом прошлого года, когда начали возле поселка Зуя, строить новую автотрассу.

Пещеру решили сохранить, чтобы в ближайшем будущем превратить ее в популярный туристический объект, поэтому для движения создали временную объездную дорогу. Над пещерой построили распределительную плиту, которая в состоянии выдержать транспортные нагрузки и возможные геологические процессы.

И вот, все работы завершены и участок открыт для движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU