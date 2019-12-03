В Крыму Черноморский флот усилят 16 кораблями
В новому году 16 кораблей и судов обеспечения пополнит Черноморский флот.
- Непростая военно-политическая обстановка в акватории Черного и Средиземного морей не дает нам расслабляться, - «Крымская газета» цитирует Игоря Осипова, командующего Черноморским флотом. - Мы должны быть постоянно в боевой готовности, выполнять все мероприятия стратегического сдерживания.
В 2019 году Черноморский флот пополнился 9 кораблями и судами. И по сей день продолжают поступать современные образцы вооружения и военной техники.
На следующий год запланирована поставка и прием еще 16 кораблей и судов обеспечения. Первой ласточкой станет малый ракетный корабль «Ингушетия».
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ИСТОЧНИК KP.RU