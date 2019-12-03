2019-12-03T18:35:17+03:00
Общество

В Крыму Черноморский флот усилят 16 кораблями

Пополнение придет в 2020 году
Галина КОВАЛЕНКО
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Новейший базовый тральщик «Иван Антонов». Фото: Владимир ПасякинНовейший базовый тральщик «Иван Антонов». Фото: Владимир Пасякин
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В новому году 16 кораблей и судов обеспечения пополнит Черноморский флот.

- Непростая военно-политическая обстановка в акватории Черного и Средиземного морей не дает нам расслабляться, - «Крымская газета» цитирует Игоря Осипова, командующего Черноморским флотом. - Мы должны быть постоянно в боевой готовности, выполнять все мероприятия стратегического сдерживания.

В 2019 году Черноморский флот пополнился 9 кораблями и судами. И по сей день продолжают поступать современные образцы вооружения и военной техники.

На следующий год запланирована поставка и прием еще 16 кораблей и судов обеспечения. Первой ласточкой станет малый ракетный корабль «Ингушетия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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