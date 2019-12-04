2019-12-04T08:13:21+03:00
Общество

Погода в Крыму на 4 декабря: возможны дожди и тепло до +9

На полуострове обычный зимний день
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Симферополе температура воздуха днем +1…+3º.В Симферополе температура воздуха днем +1…+3º.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

4 декабря, на Крымском полуострове пройдет без каких-либо природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +1…+3º.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

В Керчи переменная облачность. Днем без осадков. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе 4 декабря частично отключат электричество
Дорогу на плато Ай-Петри очищают от снега
В Крыму Черноморский флот усилят 16 кораблями
На границе с Украиной задержали члена партии "Единая Россия" в Севастополе
В Крыму запустили движение над пещерой: Трасса Таврида стала комфортнее для путешествий
Стало известно, что будет на месте больницы Семашко в Симферополе
Новогодние билеты в Крым на самолет оказались вдвое дороже, чем на поезд
Вылетевший на остановку в центре Симферополя автомобиль сбил девушку
Ради парковки на улице Гагарина в Симферополе вырубили деревья
В Крыму не нашли подрядчика, который будет реставрировать 8 объектов Ханского дворца
В Симферополе через месяц откроется школа зимних видов спорта
Машина снесла остановку на площади Ленина в Симферополе
Крым и Севастополь стали лидерами по некачественному топливу
В Симферополе устанавливают главную новогоднюю елку региона
Завтра Аксенов объявит состав нового правительства Крыма
В Крыму отреставрируют сто военных памятников за счет федерального бюджета
Крымские пограничники изъяли 25 тысяч запрещенных таблеток
В Крыму перенесли суд по закрытию сафари-парка «Тайган»
Житель Севастополя украл четыре стула и выбросил на свалку
Крымские пещеры вошли в топ-10 для любителей спелеотуризма в России
В Симферополе и Севастополе 3 декабря частично пропадет электричество
В Симферополе пройдут 2 предновогодние ярмарки
В Севастополе ночью утонули машины
Толпы симферопольцев ждут автобусов, которых не будет
Проехал на капоте и остановил пьяного водителя: Крымский участковый рискнул жизнью ради закона