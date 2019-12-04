Погода в Крыму на 4 декабря: возможны дожди и тепло до +9

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-04T08:13:21+03:00

На полуострове обычный зимний день

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4 декабря, на Крымском полуострове пройдет без каких-либо природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +1…+3º.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

В Керчи переменная облачность. Днем без осадков. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°.

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ИСТОЧНИК KP.RU