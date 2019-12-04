В Симферополе 4 декабря частично отключат электричество

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-04T08:31:30+03:00

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4 декабря, в Симферополе не будет электричества в отдельных районах. Крымские энергетики сообщают, что они свет отключают из-за ремонта электросетей.

Где в Симферополе отключат электричество:

С 08. до 17.00.

ул. Бородина 2, 2/4, 3-15 (нечет);

ул. Зуйская, 1-5;

пер. Зуйский, 34-63;

ул. Острякова, 2-10 (чет), 1-15 (нечет);

пр. Победы, 155,199-209(нечет), 209а, 209б;

ул. Долгоруковская, 5, 6, 12-22(чет), 12/1, 12/5, 14/14, 22/8, 7/4-19/10 (нечет);

ул. Карла Маркса, 8/21, 38/7, 17-27/7 (нечет);

ул. Александра Невского, 12/2-14/7(чет);

ул. Жуковского, 1; ул. Толстого, 8;

ул. Желябова, 2-8/10(чет), 8/2, 1-7 (нечет);

ул. Долгоруковская/ул. Желябова

с 11.00 до 13.00

ул. Маршала Жукова, 22;

ул. Орталан, 14;

ул. Кок-Козъ, 2, 11, 16, 19, 26;

ул. Мемета Нузета, 4, 8;

пер. Сельский, 35;

пер. Апрельский, 13;

Каменский массив СНТ «Фотон» уч. № 98-103

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU