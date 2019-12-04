В Симферополе 4 декабря частично отключат электричество
4 декабря, в Симферополе не будет электричества в отдельных районах. Крымские энергетики сообщают, что они свет отключают из-за ремонта электросетей.
Где в Симферополе отключат электричество:
С 08. до 17.00.
ул. Бородина 2, 2/4, 3-15 (нечет);
ул. Зуйская, 1-5;
пер. Зуйский, 34-63;
ул. Острякова, 2-10 (чет), 1-15 (нечет);
пр. Победы, 155,199-209(нечет), 209а, 209б;
ул. Долгоруковская, 5, 6, 12-22(чет), 12/1, 12/5, 14/14, 22/8, 7/4-19/10 (нечет);
ул. Карла Маркса, 8/21, 38/7, 17-27/7 (нечет);
ул. Александра Невского, 12/2-14/7(чет);
ул. Жуковского, 1; ул. Толстого, 8;
ул. Желябова, 2-8/10(чет), 8/2, 1-7 (нечет);
ул. Долгоруковская/ул. Желябова
с 11.00 до 13.00
ул. Маршала Жукова, 22;
ул. Орталан, 14;
ул. Кок-Козъ, 2, 11, 16, 19, 26;
ул. Мемета Нузета, 4, 8;
пер. Сельский, 35;
пер. Апрельский, 13;
Каменский массив СНТ «Фотон» уч. № 98-103
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ИСТОЧНИК KP.RU