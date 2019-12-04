В Симферополе снесут 33 гаража
Крымская прокуратура проверила, как в Симферополе соблюдают земельное законодательство и выяснилось, что есть гаражи, которые построены без нужных разрешений.
- Установлено, что в нарушение требований закона в районе многоквартирного дома по улице Луговой, 75 самовольно, без разрешающих документов граждане установили 33 капитальных сооружения (гаражей), - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Поэтому прокурор Киевского района и внес в адрес главы администрации города Симферополя представление об устранении нарушений земельного закона. В итоге принято постановление о сносе самовольных построек. На снос 33 гаражей в добровольном порядке дали 3 месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU