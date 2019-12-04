2019-12-04T09:52:22+03:00
Общество

В Крыму моряки-черноморцы отработали выход в море по боевой тревоге

На учения вышли 15 военных кораблей
Галина КОВАЛЕНКО
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В учениях участвовал фрегат «Адмирал Эссен».В учениях участвовал фрегат «Адмирал Эссен».Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На кораблях Черноморского флота прошло специальное учение «Заступление корабля в боевое дежурство». Тренировки состоялась на базах ЧФ в Севастополе и Новороссийске.

Моряки-черноморцы отработали действия при объявлении боевой тревоги. Они «отрепетировали» экстренный выход с базы, ведение боя против нападения воздушных сил противника. В деталях отработали и заступление кораблей на боевое дежурство.

Так же отточили навыки по экстренному приготовлению корабля к бою и походу, применению оружия и выходу из пункта базирования.

В учении участвовали экипажи гвардейского ракетного крейсера «Москва», фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», ракетного катера «Набережные Челны» и «Р-60», всего порядка 15 надводных кораблей и катеров ЧФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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