2019-12-04T15:31:44+03:00
Общество

В Крыму взяли под защиту два соленых озера

Введен запрет на строительство возле озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь
Галина КОВАЛЕНКО
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Озера нуждаются в защите. Фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики КрымОзера нуждаются в защите. Фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым
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В правительстве Республики Крым решили отнести окрестности озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь к территориям, имеющим особую рекреационную ценность и запретить возведение капитальных объектов.

- Химический состав воды озер свидетельствует о существенном антропогенном и климатическом влиянии, что подтверждается данными санитарно-бактериологических исследований, - сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

Для улучшения экологической обстановки на этой территории ввели ограничения на строительство капстроений, взяли под контроль вырубку зеленых насаждений и мусорные свалки.

В ведомстве сообщили, что окрестности озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь – это одна из последних крупных неосвоенных территорий на востоке полуострова (свыше 200 га), которую можно использовать в рекреационных целях, в том числе для развития санаторно-курортного комплекса. Но здесь можно вести благоустройство, высаживать деревья, обустраивать пляжи, укреплять берега и проводить противооползневые и противоэрозийные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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