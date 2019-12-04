2019-12-04T17:43:49+03:00
Происшествия

В Алуште отдали под суд инженера-газовщика

Экс-специалиста обвиняют в мошенничестве и получении взяток
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Обвиняемого могут лишить свободы.Обвиняемого могут лишить свободы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Крымский Следком передал в суд уголовное дело экс-инженера производственно-технического отдела Алуштинского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети». Мужчину обвиняют в мошенничестве и получении взяток.

- С 2017 по 2018 год обвиняемый, будучи в должности инженера предприятия, брал с граждан взятки за ускоренное оказание услуг по газовому обслуживанию их домовладений, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Всего таким образом, он «заработал» более 870 тысяч рублей.

Также инженер предлагал жителям Алушты свои услуги по «ускорению» различных газовых работ в их жилье. Деньги он брал, но вот обещания не выполнял.

- Таким мошенническим путем он получил от граждан свыше 600 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

На сегодня уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришлось вылезать в окно: Владелец джипа из Севастополя показал мастерство парковки
Крым стал одним из самых успешных регионов России по эффективности местных властей
В Крыму ответили на заявление президента Казахстана о полуострове
«Хорошо же, как в Крыму!»: Шнур сравнил отдых в Альпах и на полуострове
4 декабря часть Симферополя останется без воды
В 2020 году в Керчи начнется строительство двух вертолетоносцев
В Крыму взяли под защиту два соленых озера
В Крымском федеральном университете учат помогать студентам с инвалидностью
В центре Симферополя снимают новенький асфальт
Правительство РФ создало дирекцию по управлению заповедниками Крыма
Новогодняя елка в Симферополе станет выше на пять метров
Уникальный «Атлас пещер России» ждет второе издание
Крымские пограничники поймали иностранца, который хотел незаконно попасть на Украину
В Симферополе привлекут к ответственности нарушителей, вырубивших деревья в парке
В Джанкое возобновили движение общественного транспорта
Новых министров правительства Крыма Аксенов назначил «ВКонтакте»
Полиция устанавливает все больше камер наблюдения за нарушениями ПДД
В следующем году в Крым планируют привлечь 100 медиков по программе "Земский доктор"
В Крыму моряки-черноморцы отработали выход в море по боевой тревоге
В Симферополе снесут 33 гаража
В Симферополе 4 декабря частично отключат электричество
Погода в Крыму на 4 декабря: возможны дожди и тепло до +9
Дорогу на плато Ай-Петри очищают от снега
В Крыму Черноморский флот усилят 16 кораблями
На границе с Украиной задержали члена партии "Единая Россия" в Севастополе
В Крыму запустили движение над пещерой: Трасса Таврида стала комфортнее для путешествий