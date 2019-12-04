В Алуште отдали под суд инженера-газовщика

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-04T17:43:49+03:00

Экс-специалиста обвиняют в мошенничестве и получении взяток

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Крымский Следком передал в суд уголовное дело экс-инженера производственно-технического отдела Алуштинского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети». Мужчину обвиняют в мошенничестве и получении взяток.

- С 2017 по 2018 год обвиняемый, будучи в должности инженера предприятия, брал с граждан взятки за ускоренное оказание услуг по газовому обслуживанию их домовладений, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Всего таким образом, он «заработал» более 870 тысяч рублей.

Также инженер предлагал жителям Алушты свои услуги по «ускорению» различных газовых работ в их жилье. Деньги он брал, но вот обещания не выполнял.

- Таким мошенническим путем он получил от граждан свыше 600 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

На сегодня уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU