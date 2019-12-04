2019-12-04T19:02:34+03:00
Общество

Пришлось вылезать в окно: Владелец джипа из Севастополя показал мастерство парковки

В соцсети появилось забавное видео о креативном автолюбителе [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Водитель покинул салон машины через окно. Фото: кадр видеоВодитель покинул салон машины через окно. Фото: кадр видео
Изменить размер текста:

Четыре легковушки чинно стоят на парковке, колесами на асфальте. А вот пятой машине явно не повезло. Внедорожнику не хватило свободного места, поэтому смелый и креативный хозяин взял да и загнал мощное авто на щебенку.

Машина втиснулась между кучами так плотно, что нельзя было даже открыть дверь. И водителю ничего не оставалось, как взять да и вылезти в окно.

В Севастополе автолюбитель так припарковался, что пришлось выйти через окно .Видео: Жесть Крым Симферополь Севастополь/VK

- Отлично, - так оценил столь смелый поступок автолюбителя автор видео, которое появилось в соцсетях.

Забавный ролик привлек внимание и пользователей, которые делятся мнениями в комментариях: «Ну, так это его место. Он там всегда машину ставит, а тут насыпали...»; « А что оставалось делать, если весь город перерыли?!»

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крым стал одним из самых успешных регионов России по эффективности местных властей
В Крыму ответили на заявление президента Казахстана о полуострове
В Алуште отдали под суд инженера-газовщика
«Хорошо же, как в Крыму!»: Шнур сравнил отдых в Альпах и на полуострове
4 декабря часть Симферополя останется без воды
В 2020 году в Керчи начнется строительство двух вертолетоносцев
В Крыму взяли под защиту два соленых озера
В Крымском федеральном университете учат помогать студентам с инвалидностью
В центре Симферополя снимают новенький асфальт
Правительство РФ создало дирекцию по управлению заповедниками Крыма
Новогодняя елка в Симферополе станет выше на пять метров
Уникальный «Атлас пещер России» ждет второе издание
Крымские пограничники поймали иностранца, который хотел незаконно попасть на Украину
В Симферополе привлекут к ответственности нарушителей, вырубивших деревья в парке
В Джанкое возобновили движение общественного транспорта
Новых министров правительства Крыма Аксенов назначил «ВКонтакте»
Полиция устанавливает все больше камер наблюдения за нарушениями ПДД
В следующем году в Крым планируют привлечь 100 медиков по программе "Земский доктор"
В Крыму моряки-черноморцы отработали выход в море по боевой тревоге
В Симферополе снесут 33 гаража
В Симферополе 4 декабря частично отключат электричество
Погода в Крыму на 4 декабря: возможны дожди и тепло до +9
Дорогу на плато Ай-Петри очищают от снега
В Крыму Черноморский флот усилят 16 кораблями
На границе с Украиной задержали члена партии "Единая Россия" в Севастополе
В Крыму запустили движение над пещерой: Трасса Таврида стала комфортнее для путешествий