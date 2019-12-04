Пришлось вылезать в окно: Владелец джипа из Севастополя показал мастерство парковки

СЕГОДНЯ 18:57 2019-12-04T19:02:34+03:00

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Четыре легковушки чинно стоят на парковке, колесами на асфальте. А вот пятой машине явно не повезло. Внедорожнику не хватило свободного места, поэтому смелый и креативный хозяин взял да и загнал мощное авто на щебенку.

Машина втиснулась между кучами так плотно, что нельзя было даже открыть дверь. И водителю ничего не оставалось, как взять да и вылезти в окно.

В Севастополе автолюбитель так припарковался, что пришлось выйти через окно .Видео: Жесть Крым Симферополь Севастополь/VK

- Отлично, - так оценил столь смелый поступок автолюбителя автор видео, которое появилось в соцсетях.

Забавный ролик привлек внимание и пользователей, которые делятся мнениями в комментариях: «Ну, так это его место. Он там всегда машину ставит, а тут насыпали...»; « А что оставалось делать, если весь город перерыли?!»

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ИСТОЧНИК KP.RU