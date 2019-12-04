В Крыму продавец-кассир АЗС присвоила 42 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-04T19:37:14+03:00

Молодую женщину могут лишить свободы на два года

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В дежурную часть полиции Симферополя принес заявление руководитель сети АЗС, который заявил, что одна из сотрудниц компании присвоила более 42 тысяч рублей.

- По подозрению в преступлении задержана ранее не судимая 27-летняя жительница Бахчисарайского района, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Подозреваемая признала свою вину и объяснила, что работая на АЗС продавцом-кассиром, чек покупателям не выдавала. После ряда манипуляций в конце рабочего дня разницу выручки присваивала.

На крымчанку завели уголовное дело - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

По ч.1 ст.160 УК Российской Федерации ей грозит лишение свободы до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU