На Украине задержали члена севастопольского отделения «Единой России»

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-04T19:54:45+03:00

Игоря Кучерявого взяли под стражу на российско-украинской границе

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на российско-украинской границе Игоря Кучерявого, который является членом политсовета партии «Единая Россия» в Севастополе.

«Крымская газета», ссылаясь на замсекретаря Севастопольского реготделения партии Сергея Михайлюка, сообщает, что задержанный поехал на Украину, чтобы получить украинский биометрический загранпаспорт. Игоря Кучерявого задержали, когда мужчина проходил паспортный контроль.

Игоря Кучерявого допросили и отправили в Херсон, где ему изберут меру пресечения. На мужчину заведут уголовное дело о государственной измене.

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ИСТОЧНИК KP.RU