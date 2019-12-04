СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-04T20:19:45+03:00

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В Симферополе и Севастополе 5 декабря частично отключат электричество. Энергетики будут приводить в порядок электросети и различное оборудование.

Где не будет света в четверг:

Симферополь с 8.00 до 17.00 часов

ул. Лихого, 2-36 (чет), 9-31 (нечет), 35;

ул. Новикова, 1, 3-16, 18, 20;

проезд Степной, 1-4, 6, 8;

ул. Тамбовская, 12-35;

ул. Футболистов, 80-100 (чет), 121-139 (нечет);

ул. Гражданская, 1-20, 22-26 (чет);

ул. Субхи, 3-35 (нечет), 8-38 (чет);

ул. Заводская, 4-20 (чет);

ул. Севастопольская, 40-52 (чет), 58/2, 58a/2a, 60;

ул. Эстонская, 2-20 (чет), 7-15 (нечет);

ул. Караимская, 31-35 (нечет), 64-70 (чет);

ул. Козлова, 17; ул. Саковича, 1, 3-19, 21-25 (нечет);

ул. Бахчисарайская, 16-26 (чет), 25-33 (нечет);

пер. Оружейный, 6-8 (чет), 9-11 (нечет);

пер. Охотничий, 10-19;

ТПС-29 (ГУП РК «Крымтроллейбус»);

ул. Бородина 2, 2/4, 3-15 (нечет); ул. Зуйская, 1-5;

пер. Зуйский, 34-63;

ул. Острякова, 2-10 (чет), 1-15 (нечет);

пр. Победы, 155,199-209(нечет), 209а, 209б

Севастополь

с 10.00 до 17.00

с.Фронтовое: ул. 345 дивизии,18-24,1-35; ул. Нагорная,1-19

с 10.00 до 12.00

ул. Строительная,18,31-а

с 09.30 до 12.00

пр. Генерала Острякова,70-74,78-84

с 11.00 до 16.00

пр. Квартальный,17-А,5-17,2-А,4;

пер. Рудничный,2-10,1,11-19;

ул. Василия Жукова,44,48,52-84; Драпушко,1;

ул. Аксютина,37-39

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU