СБУ обнародовала досье на задержанного «Единороса» из Севастополя
Служба безопасности Украины подтвердила задержание члена севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
- Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией, - такое сообщение появилось на сайте ведомства.
Спецслужба обвиняет политика в том, что он в 2014 году был участником общественной организации «Автоканал Севастополя», которая выступала за воссоединение полуострова с Российской Федерацией.
У севастопольца есть награды. Фото: с сайта СБУ Украины
- В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка, - отмечает пресс-служба СБУ. - Предатель награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя».
Задержанного подозревают в в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Фото: с сайта СБУ Украины
На сайте СБУ появилось целое фото-досье, которое по мнению Киева подтверждает все то, в чем подозревают Кучерявого.
Киев сообщает, что против Игоря Кучерявого возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит лишение свободы до трех лет.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU