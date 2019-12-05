СБУ обнародовала досье на задержанного «Единороса» из Севастополя

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-05T13:03:26+03:00

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Служба безопасности Украины подтвердила задержание члена севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.

- Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией, - такое сообщение появилось на сайте ведомства.

Спецслужба обвиняет политика в том, что он в 2014 году был участником общественной организации «Автоканал Севастополя», которая выступала за воссоединение полуострова с Российской Федерацией.

У севастопольца есть награды. Фото: с сайта СБУ Украины

- В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка, - отмечает пресс-служба СБУ. - Предатель награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя».

Задержанного подозревают в в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Фото: с сайта СБУ Украины

На сайте СБУ появилось целое фото-досье, которое по мнению Киева подтверждает все то, в чем подозревают Кучерявого.

Киев сообщает, что против Игоря Кучерявого возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит лишение свободы до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU