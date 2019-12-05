2019-12-05T14:20:37+03:00
Происшествия

Руководство «Крымских морских портов» нанесло предприятию ущерб в 43 миллиона рублей

Кому предназначалась коррупционная маржа выяснит следствие
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Ущерб портам от прежних руководителей составио 43 миллионв. Фото: crimeaports.ruУщерб портам от прежних руководителей составио 43 миллионв. Фото: crimeaports.ru
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Ущерб от деятельности прежнего руководства ГУП РК «Крымские морские порты» составил 43 миллиона рублей. Портовое имущество использовалось в обход закона.

- Главный руководитель уволен, по заместителям сказать не могу, – сообщил председатель комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин.

Претензии к руководству заключались в том, что находящееся на балансе имущество – здания и сооружения - сдавались в аренду не по прямым договорам, а передавались на ответственное хранение третьим лицам, чтобы не перечислять средства в бюджет.

- Комитет этот вопрос выявил, задокументировал, передал материалы в правоохранительные органы, - уточнил Акшатин. - Как снимается коррупционная маржа, кем она делится, пусть уже правоохранители разберутся.

Напомним, сегодня Минтранс Крыма сообщил о назначении нового руководителя ГУП «Крымские морские порты». Им стал керчанин Николай Зеленкевич.

До этого предприятием руководил Сергей Квасов, которого назначили на этот пост в феврале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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