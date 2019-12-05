У экс-мэра Евпатории Филонова нашли компанию на Кипре

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-05T16:43:24+03:00

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У экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова, который сейчас находится в СИЗО, нашли компанию на Кипре. Об этом рассказал председатель Комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин.

- Наш комитет проводил проверку по бывшему главе администрации Евпатории, но мы не успели ее закончить - за ним пришли. У нас были материалы от прокуратуры Республики о том, что Филонов является участником и бенефициаром кипрской компании, - рассказал Александр Акшатин.

Он отметил, что проверка проводилась через Генеральную прокуратуру РФ.

- Мы запросили через Финмониторинг и через Генпрокуратуру подтверждение этих данных, но пока они не пришли, мы проверку приостановили, - отметил председатель комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU