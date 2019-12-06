2019-12-06T09:17:25+03:00
Общество

Погода в Крыму на 6 декабря: без осадков и тепло до +11

На полуострове переменная облачность
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Симферополе переменная облачностьВ Симферополе переменная облачностьФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

6 декабря, в пятницу, на Крымском полуострове синоптики обещают, что не будет опасных природных явление.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9º, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заботливый керчанин собрал для себя 12 килограммов конопли
В Симферополе затягивается строительство театра кукол
В администрации рассказали, как идет ремонт моста через Салгир в Симферополе
31 декабря в Крыму объявлено выходным днем
В Симферополе 6 декабря частично отключат электричество
Крупнейший в Европе сафари-парк «Тайган» закрыт по решению крымского суда
Проверке на коррупцию в следующем году подлежат «Крымтроллейбус» и «Крымэнрего»
Акшатин: дело Нахлупина в глубоком процессе
У экс-мэра Евпатории Филонова нашли компанию на Кипре
В Крыму погиб пешеход, которого сбили дважды
В Симферополе после 8 вечера будет ходить четверть общественного транспорта
В Крымском федеральном университете выберут главную красавицу
«Разбазаривание бюджетных средств»: В Крыму оценили желание Украины пустить радиовещание на полуостров
Руководство «Крымских морских портов» нанесло предприятию ущерб в 43 миллиона рублей
Собеседование прошел: Сергей Шахов остался на посту главы МЧС Крыма
На Украине освобожден задержанный «Единорос» из Севастополя
В «Крымавтотрансе» уволены две трети руководителей
В Феодосии запустят муниципальные маршруты с новыми автобусами
Кадеты и офицеры Следкома Крыма помогли с уборкой ветерану, живущему в селе
СБУ обнародовала досье на задержанного «Единороса» из Севастополя
Очередной руководитель «Крым-Фармации» попал под следствие за разбазаривание