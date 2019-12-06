Погода в Крыму на 6 декабря: без осадков и тепло до +11

СЕГОДНЯ 05:53 2019-12-06T09:17:25+03:00

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6 декабря, в пятницу, на Крымском полуострове синоптики обещают, что не будет опасных природных явление.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9º, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

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ИСТОЧНИК KP.RU