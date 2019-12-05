В Симферополе 6 декабря частично отключат электричество
6 декабря, в пятницу, в Симферополе с восьми утра до пяти вечера пропадет свет.
Электричество отключат из-за ремонтных работ – крымские энергетики будут приводить в порядок трансформаторные будки и другое оборудование.
Где не будет света в Симферополе:
ул. Сельби, 1-39 (нечет), 6-42 (чет);
ул. Мелевше, 1-10;
ул. Къаранфиль, 1-27;
ул. Дюльбер, 1-28;
ул. Авдет, 1-28;
ул. 1-й Конной Армии, 176, 178;
ул. Ешиль Ада, 3;
ул. Бородина, 19-25 (нечет);
ул. Виноградная, 46-64 (чет), 47-79 (нечет);
ул. Острякова, 12-26 (чет), 7-17 (нечет);
ул. Пригородная, 46-78 (чет), 45-67 (нечет);
Каменский массив: садовые товарищества «Мебельщик», «Электрофикатор», «Пневматик», «Пневматик 2», «Коммунальник», «Салгирка», «Крымхлеб», «Нерудник».
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ИСТОЧНИК KP.RU