2019-12-05T19:19:42+03:00
Общество

В Симферополе 6 декабря частично отключат электричество

Энергетики приводят в порядок оборудование
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет на будет целый день. Фото: архив "КП"Свет на будет целый день. Фото: архив "КП"
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6 декабря, в пятницу, в Симферополе с восьми утра до пяти вечера пропадет свет.

Электричество отключат из-за ремонтных работ – крымские энергетики будут приводить в порядок трансформаторные будки и другое оборудование.

Где не будет света в Симферополе:

ул. Сельби, 1-39 (нечет), 6-42 (чет);

ул. Мелевше, 1-10;

ул. Къаранфиль, 1-27;

ул. Дюльбер, 1-28;

ул. Авдет, 1-28;

ул. 1-й Конной Армии, 176, 178;

ул. Ешиль Ада, 3;

ул. Бородина, 19-25 (нечет);

ул. Виноградная, 46-64 (чет), 47-79 (нечет);

ул. Острякова, 12-26 (чет), 7-17 (нечет);

ул. Пригородная, 46-78 (чет), 45-67 (нечет);

Каменский массив: садовые товарищества «Мебельщик», «Электрофикатор», «Пневматик», «Пневматик 2», «Коммунальник», «Салгирка», «Крымхлеб», «Нерудник».

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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