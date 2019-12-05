В Симферополе затягивается строительство театра кукол

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-05T20:03:41+03:00

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В Крыму планировали, что в декабре 2019 года будет принято в эксплуатацию здание театра кукол в Симферополе. Но в пресс-службе регионального Министерства культуры сообщили, что из-за изменений проектной документации, сроки сдачи переносятся.

В ведомстве отметили, что просто появилась нужда в корректировке действующего проекта. Уже известны и основные претензии к проекту: слишком примитивные отделочные материалы и устаревшее техническое оснащение.

Но несмотря ни на что, подрядчик продолжает вести строительство. Все идет по графику: монтируется крыша, вентиляционное оборудование и инженерные сети, идут штукатурные работы.

После нового года начнется оформление фасада театра кукол.

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ИСТОЧНИК KP.RU