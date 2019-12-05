2019-12-05T20:03:41+03:00
Общество

В Симферополе затягивается строительство театра кукол

Из-за корректировки проектной документации сдвинулись сроки ввода здания в эксплуатацию
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Строительство нового театра начали в апреле 2018 года.Строительство нового театра начали в апреле 2018 года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму планировали, что в декабре 2019 года будет принято в эксплуатацию здание театра кукол в Симферополе. Но в пресс-службе регионального Министерства культуры сообщили, что из-за изменений проектной документации, сроки сдачи переносятся.

В ведомстве отметили, что просто появилась нужда в корректировке действующего проекта. Уже известны и основные претензии к проекту: слишком примитивные отделочные материалы и устаревшее техническое оснащение.

Но несмотря ни на что, подрядчик продолжает вести строительство. Все идет по графику: монтируется крыша, вентиляционное оборудование и инженерные сети, идут штукатурные работы.

После нового года начнется оформление фасада театра кукол.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В администрации рассказали, как идет ремонт моста через Салгир в Симферополе
31 декабря в Крыму объявлено выходным днем
В Симферополе 6 декабря частично отключат электричество
Крупнейший в Европе сафари-парк «Тайган» закрыт по решению крымского суда
Проверке на коррупцию в следующем году подлежат «Крымтроллейбус» и «Крымэнрего»
Акшатин: дело Нахлупина в глубоком процессе
У экс-мэра Евпатории Филонова нашли компанию на Кипре
В Крыму погиб пешеход, которого сбили дважды
В Симферополе после 8 вечера будет ходить четверть общественного транспорта
В Крымском федеральном университете выберут главную красавицу
«Разбазаривание бюджетных средств»: В Крыму оценили желание Украины пустить радиовещание на полуостров
Руководство «Крымских морских портов» нанесло предприятию ущерб в 43 миллиона рублей
Собеседование прошел: Сергей Шахов остался на посту главы МЧС Крыма
На Украине освобожден задержанный «Единорос» из Севастополя
В «Крымавтотрансе» уволены две трети руководителей
В Феодосии запустят муниципальные маршруты с новыми автобусами
Кадеты и офицеры Следкома Крыма помогли с уборкой ветерану, живущему в селе
СБУ обнародовала досье на задержанного «Единороса» из Севастополя
Очередной руководитель «Крым-Фармации» попал под следствие за разбазаривание