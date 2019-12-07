2019-12-07T17:09:03+03:00
Общество

Девочка из Севастополя попросила у Путина вернуть папу, задержанного на Украине

Степан Резуник был задержан 11 июня, он хотел получить биометрический паспорт
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Жительница Севастополя, семилетняя Варвара Резуник, загадала новогоднее жление. Она попросила президента РФ вернуть домой своего папу Степана Резуника, который уже почти семь месяцев находится на территории Украины.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Меня зовут Варвара, я из Севастополя. Я не видела попочку 7 месяцев, и очень по нему скучаю. Владимир Владимирович, я хочу, чтобы в этот Новый год папа был дома. Хочу, чтобы всей семьей мы наряжали елку, - обратилась Варвара к президенту.

Житель Севастополя Степан Резуник был задержан на границе Крыма с Украиной 11 июня. Украинская сторона подозревает его в участии в незаконных вооруженных формированиях. Такой вывод сделали из-за того, что в телефоне Резуника нашли фото в форме. Супруга Ирина отмечает, что Степан не состоял в рядах Крымского ополчения, а форма - всего лишь спецодежда для игры в страйкбол.

2 октября Резуника отпустили из украинского СИЗО под залог. Однако выехать за пределы Украины он не может.

Ирина Резуник надеется, что к Новому году муж будет дома. Она рассказала, что Степана поставили в очередь на обмен заключенными между двумя странами.

Девочка Варвара Резуник попросила Владимира Путина вернуть папу к Новому году.Видео: Ирина Резуник! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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