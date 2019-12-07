Девочка из Севастополя попросила у Путина вернуть папу, задержанного на Украине
Жительница Севастополя, семилетняя Варвара Резуник, загадала новогоднее жление. Она попросила президента РФ вернуть домой своего папу Степана Резуника, который уже почти семь месяцев находится на территории Украины.
- Уважаемый Владимир Владимирович! Меня зовут Варвара, я из Севастополя. Я не видела попочку 7 месяцев, и очень по нему скучаю. Владимир Владимирович, я хочу, чтобы в этот Новый год папа был дома. Хочу, чтобы всей семьей мы наряжали елку, - обратилась Варвара к президенту.
Житель Севастополя Степан Резуник был задержан на границе Крыма с Украиной 11 июня. Украинская сторона подозревает его в участии в незаконных вооруженных формированиях. Такой вывод сделали из-за того, что в телефоне Резуника нашли фото в форме. Супруга Ирина отмечает, что Степан не состоял в рядах Крымского ополчения, а форма - всего лишь спецодежда для игры в страйкбол.
2 октября Резуника отпустили из украинского СИЗО под залог. Однако выехать за пределы Украины он не может.
Ирина Резуник надеется, что к Новому году муж будет дома. Она рассказала, что Степана поставили в очередь на обмен заключенными между двумя странами.
Девочка Варвара Резуник попросила Владимира Путина вернуть папу к Новому году.Видео: Ирина Резуник! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU