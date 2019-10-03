"Это была спецоперация": Задержанного севастопольца Степана Резуника освободили под залог на Украине

Жителя Севастополя Степана Резуника, задержанного 11 июня на границе с Украиной, 2 октября отпустили из украинского СИЗО. Такое решение принял Херсонский суд. Правда, пришлось заплатить залог – 250 тысяч гривен.

- Мой муж вчера вышел из СИЗО под залог. Добрые люди заплатили за него 250 тысяч гривен, и его выпустили. Это была целая спецоперация, затрачены неимоверные усилия, - рассказала КП-Крым жена Степана Ирина Резуник.

Однако освобождение прошло не так гладко, как хотелось бы. Как только Степан Резуник вышел из СИЗО, ему скрутили руки и снова забрали в полицию.

- Его несколько часов удерживали без адвокатов, не давали никому сделать звонок. Пытались угрожать и давили, чтобы он подписал непонятные документы. Но муж не согласился. Тогда ему сказали, что мол, он в СИЗО научился. Через несколько часов ему все же дали сделать звонок, а потом супруга вызволили адвокаты, - говорит Ирина.

Степан, по ее словам, пока что находится в Киеве. Адвокаты снимают ему жилье. Ирина переживает, что на суде, который пройдет 16 октября, мужу могут продлить арест.

- Но я верю в лучшее. Адвокаты говорят, что к Новому году Степан может вернуться домой, в Севастополь. Они делают для этого все возможное.

Пока что супруг должен прибывать по каждому требованию к следователю, в прокуратуру или в суд, соблюдать обязательства не выезжать из Киева, куда передается дело. Кроме того, должен сообщать об изменении места проживания.

Напомним, Степана Резуника задержали на Украине 11 июня. Украинская сторона подозревает его в участии в незаконных вооруженных формированиях. Такой вывод сделали из-за того, что в телефоне Резуника нашли фото в форме.

Супруга Ирина отмечает, что Степан не состоял в рядах Крымского ополчения, а форма - всего лишь спецодежда для игры в страйкбол.

В Севастополе Резуника ждет жена и двое детей. Семилетняя дочь Варвара в конце июня записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее папу.

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