"Надеемся, что Зеленский прислушается": Супруга задержанного в Украине севастопольца верит в освобождение мужа

Тысячи просмотров набрало видео, где семилетняя Варя из Севастополя слезно просит президента Украины Владимира Зеленского вернуть папу. Степана Резуника еще 11 июня задержали в пункте пропуска "Каланчак".

Варвара просит Зеленского "вернуть папу".Видео: Ирина Резуник

- Он перешел российскую границу, а на украинской его уже ждали. Там просто надели наручники и дали какие-то бумаги, - рассказала "Комсомольской правде Крым" супруга Степана Ирина. Мне сказали, что его просто "сдал кто-то из своих". Он не был в розыске, пересекал границу уже несколько раз, все было хорошо. В этот раз он просто ехал оформлять украинский биометрический паспорт, а потом в Киев к друзьям.

Дело в том, что Степан устроился работать на частную яхту, и ему предложили хороший контракт с заходом в порты стран ЕС. Известно, что с крымскими документами открыть визы очень сложно, потому Резуник решил оформить украинский загранпаспорт, по которому действует безвизовый режим со странами Евросоюза.

"Любимая, меня арестовали"

Ирина рассказала, что в тот злополучный день пыталась связаться со Степаном 12 часов, но от него не было никаких вестей.

- Мне не давали информацию нигде, ничего не знала полсуток. В это время просто представлялось самое худшее, но потом со мной связался его адвокат. А через некоторое время и супруг. Сказал: "Любимая, меня арестовали, суд через час", - вспоминает Ирина.

Степана допрашивают на Украине. Фото: Главное управление национальной полиции в Крыму и Севастополе

За что задержали Степана?

Украинская сторона обвиняет 35-летнего Степана Резуника в том, что он с 2014 года входит в ряды севастопольского ополчения.

- Украинские силовики нашли у него фотографию в телефоне якобы в военной форме. Но это просто одежда для игры с друзьями в страйкбол. Иногда он надевает ее, чтобы участвовать в военных реконструкциях. Фото было сделано 9 мая, когда он праздновал день рождения друга, - рассказала супруга Степана.

То самое фото в форме для страйкбола, за которое задержали Степана. Фото: личный архив

Также так называемое главное управление национальной полиции в Крыму и Севастополе разместило грамоту 2014 года "за активное участие в выполнении боевых задач по защите Севастополя в составе сил народной обороны".

- Я не знаю, где они взяли эту грамоту. Муж не состоял в ополчении, мы с ним были просто волонтерами. Мы сотрудничали с самообороной, привозили медикаменты, одежду и еду, помогали получать медпомощь раненым на Донбассе. Но дальше крымского блокпоста мы не выезжали. И эта помощь была больше моей инициативой, муж был просто водителем в основном, - рассказала Ирина.

На блокпосты они с мужем ездили в 2014 году с двухлетней Варей.

- Она давала всем продукты, лекарства, нельзя назвать это преступлением. Варюшу тоже могут схватить в Украине, потому что она есть на сайте "Миротворец", - отмечает Ирина.

"Украинцы хотят, чтобы он признался в госизмене"

Теперь Степану грозит наказание по статье 260 ч.2 УК Украины — "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

- На восемь лет могут посадить моего мужа просто ни за что! - сетует Ирина. - Его морально прессуют. Заходил адвокат и говорил: "Ты только подпиши, мы тебя отпустим". Они шьют ему госизмену. Но муж не служил на государственных должностях при Украине, да и военнослужащим он не был! Ведь нет никаких доказательств, материалов дела.

"Держится молодцом"

Степан будет находиться в СИЗО до 20 июля.

- Знаю только, что он держится молодцом, общаюсь только через его адвоката раз в неделю. Он всегда передает, что "все хорошо", и подписывать он ничего не будет. Я знаю, что его держат в камере на 27 человек, а помещение всего 20 "квадратов". Сердце не на месте, - сквозь слезы говорит Ирина.

Как только супруга узнала, что мужа арестовали, начала оббивать пороги разных ведомств в надежде, что Степану помогут.

- Я обращалась в МИД России, МВД, ФСБ, правительство Севастополя. Меня везде просто футболили. Даже на горячую линию Владимира Путина писала, мои знакомые отправляли обращения. Потом подключился уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. Еще очень помогает адвокат Александр Молохов. А в пятницу со мной связался глава Крыма Сергей Аксенов. Сергей Валерьевич сказал, что будем решать этот вопрос, и он меня не бросит. Мне важно было услышать эту фразу, - рассказала супруга Степана.

В семье Резуник двое детей: семилетняя Варя и девятимесячный Иван. Фото: личный архив

В семье Резуник двое детей - семилетняя Варя и девятимесячный Ваня. Степан - главный кормилец в семье. И пока папа находится в СИЗО, дочь решила помочь ему по-своему.

- Сначала Варя хотела записать видеообращение Путину, она его очень любит. Но потом мы решили, что лучше Зеленскому, ведь наш папа сейчас там. Надеемся, что украинский президент прислушается. Очень ждем его возвращения и верим, что оно случится как можно скорее! - выразила свою надежду Ирина.

СПРАВКА "КП"

Уполномоченный по правам человека Крыма Людмила Лубина заявила, что в список крымчан, задержанных по политическим мотивам на Украине, включено 36 человек. Среди них крымские депутаты различных уровней, чиновники, представители общественных организаций и народного ополчения, военнослужащие. 21 июня Балаклавский районный суд отпустил на свободу капитана украинского судна ЯМК-0041, которое было задержанно в 2018 году российским пограничниками за незаконный вылов рыбы. Виктор Новицкий должен выплатить в бюджет РФ 439 тысяч рублей, и может уезжать на Украину.

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