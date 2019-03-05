2019-03-05T17:53:39+03:00
Общество

На Украине задержали 36 жителей Крыма по политическим мотивам

Сейчас они ожидают суда в соседнем государстве
Александра КОРШУНОВА
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Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила ЛубинаУполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила ЛубинаФото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Украине, по данным на сегодняшний день, задержали 36 крымчан по политическим мотивам. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина назвала это «вопиющим нарушением прав человека со стороны Украины».

- Составлен список из 36 граждан Крыма, которые задержаны, арестованы, находятся под судом в Украине. Этот список поражает, - подчеркнула Лубина.

В число задержанных входят крымские депутаты, представители общественности, народного ополчения и военнослужащие.

Напомним, капитана судна «Норд» Владимира Горбенко и еще девятерых моряков арестовали на Украине в марте 2018 года. Двум морякам удалось с трудом покинуть незалежную в апреле, остальных осенью обменяли на украинских браконьеров, пойманных в Крыму.

А капитану предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины. Ему удалось вернуться в родную Керчь спустя практически год – в феврале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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