На Украине задержали 36 жителей Крыма по политическим мотивам
На Украине, по данным на сегодняшний день, задержали 36 крымчан по политическим мотивам. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина назвала это «вопиющим нарушением прав человека со стороны Украины».
- Составлен список из 36 граждан Крыма, которые задержаны, арестованы, находятся под судом в Украине. Этот список поражает, - подчеркнула Лубина.
В число задержанных входят крымские депутаты, представители общественности, народного ополчения и военнослужащие.
Напомним, капитана судна «Норд» Владимира Горбенко и еще девятерых моряков арестовали на Украине в марте 2018 года. Двум морякам удалось с трудом покинуть незалежную в апреле, остальных осенью обменяли на украинских браконьеров, пойманных в Крыму.
А капитану предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины. Ему удалось вернуться в родную Керчь спустя практически год – в феврале 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU