Гуляй, Витя! Наш суд - самый гуманный суд в мире, если смотреть делу капитана-браконьера из Украины

В истории с украинской фелюгой «ЯМК-0041» сразу напрашиваются параллели с крымским сейнером «Норд». Наших рыбаков в марте прошлого года захватили самым что ни на есть пиратским образом - в нейтральных водах, при наличии всех разрешительных документов на вылов. Отбуксировали в Бердянск, на неделю заперли на судне вместе с пятью тоннами гниющей рыбы. Нанятые адвокаты еле-еле пробились к подзащитным - чтобы хоть еды им принести, ведь провизия на «Норде» заканчивалась!

Капитана Владимира Горбенко обманом выманили на берег, «упаковали» в машину и увезли в СБУ на допрос. Остальным морякам, которые оплатили штраф и де-юре были свободны, не давали покинуть территорию страны. Мол, признайте, что вы украинцы, возьмите паспорта с трезубцами и езжайте. А по российским документам - ни-ни! Постоянная слежка, нервы.

А теперь сравните с задержанием «ЯМК-0041». Все было спокойно, чин по чину. Сети есть, документов нет - пройдите с нами, пожалуйста. Всех пятерых моряков сразу вывели на берег, голодом никто не морил и вместе с гниющей рыбой не запирал.

Далее - тоже по процедуре. В отношении капитана - уголовное дело, суд выбрал арест как меру пресечения, и Новицкого отправляют в СИЗО. Остальные рыбаки - свидетели, остаются в Севастополе на время следствия. Живут, по данным источников «КП», в нормальной гостинице, к ним тут же из незалежной приехали жены, мамы и прочая родня. А чем не место для отдыха - Балаклава-то? Природа там - загляденье!

Конечно же, многие и на Украине, и в России заговорили об обмене рыбаков с «ЯМК 0041» на рыбаков «Норда». Эту мысль поначалу высказывала даже украинский омбудсмен Людмила Денисова, однако в Киеве решительно заявили, что считают моряков «Норда» украинцами, а обмена украинцев на украинцев не будет.

Долго по ту сторону Перекопа настаивали на этой мысли - и все-таки обмен состоялся в октябре 2018 года. А через месяц и капитана отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

В итоге Балаклавский райсуд принимает во внимание срок нахождения под стражей - и вообще освобождает капитана-браконьера от какого бы то ни было заключения. Гуляй, Витя!

Штраф, конечно, выписали хороший, но тут же освободили от его уплаты, потому что он сидел под арестом. В итоге на нем - долг в 440 тысяч перед госбюджетом РФ. Вот только вряд ли Новицкий выплатит хоть рубль, ведь он уже убежал в родные края, и там его никак не заставят перечислить деньги.

Так что выходит, что отделался даже не штрафом - а так, легким испугом: полгода в СИЗО и еще полгода вынужденной жизни в Крыму. Все!

Зато на капитана крымского «Норда» Владимира Горбенко на Украине завели аж два уголовных дела. И если бы он чудом, по недосмотру украинских пограничников не вернулся бы домой - то вряд ли мог рассчитывать на такую благосклонность украинской Фемиды. Скорее всего, была бы демонстративная политическая «казнь» - с хорошим тюремным сроком.

Россия оказалась великодушной. Вопрос - оценят ли это в Киеве.

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