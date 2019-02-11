"Взял паспорт РФ - и спокойно проехал": Как капитан "Норда" Владимир Горбенко вернулся в Крым

Владимир Горбенко, капитан захваченного Украиной крымского сейнера «Норд», неделю назад пропал в незалежной, а теперь объявился дома, в Крыму. «Комсомольская правда – Крым» выясняла, как ему это удалось.

- Смотрю, суды переносятся, время тянется, по существу дело не рассматривалось еще даже. На суды я ходил, не скрывался, но заседания постоянно переносили. Запреты на выезд сняты, следствие окончено. Читаю в украинских СМИ: «Горбенко не держим, пускай уезжает». Я решил – почему бы не попробовать? Я взял российский паспорт – и спокойно уехал домой, - рассказал сам Горбенко корреспонденту КП-Крым.

Границу пересекал в украинском пункте пропуска «Чаплынка», граничащем с Крымом (со стороны России – МАПП «Армянск»). Говорит, что на Украине пропустили без проблем, на российском пункте пропуска тоже никто вопросов не задавал.

Горбенко вернулся домой через пункты пропуска "Чаплынка" (Украина) и "Армянск" (Россия)Фото: Анастасия ЖУКОВА

Адвокат моряка Максим Могильницкий подчеркивает, что мера пресечения у Горбенко закончилась уже давно, так что он мог свободно выехать за пределы страны.

- Единственным препятствием на пути Владимира был негласный запрет СБУ, действующий на границе, - подчеркнул защитник. - Ограничений насчет пересечения границы у Владимира не было. Ни подписки, ни даже обязательств. Срок действия меры пресечения в виде выполнения обязательств истек еще в июне 2018-го. И суд отказал прокуратуре в ее продлении. Потому выдыхайте, дорогие злопыхатели!

Капитан пробыл вдали от дома более 10 месяцевФото: Галина КОВАЛЕНКО

Старший помощник капитана Юрий Савельев рассказал «Комсомольской правде – Крым», что вместе с остальными членами экипажа хочет встретиться с Владимиром Горбенко чуть позже, через неделю-полторы.

- Пусть пообщается с детьми, с матерью, с женой. Мы были в этой шкуре. Сам, когда приехал, привыкал примерно полтора-два месяца, - сказал КП-Крым Савельев. - Пока даже по телефону с Николаевичем не разговаривал. Пусть пацан успокоится, придет в себя. Я не знаю, как ему удалось вернуться. Время пришло – и Владимир тоже дома, как и мы все. Нам дня за 4 до возвращения домой нам привезли теплые одеяла, одежду. Мы готовились зимовать там до марта месяца как минимум. А потом пришли и сказали «ребята, сейчас поедете, а там как получится 50/50». Мы были готовы тогда на все. Так и Вовчик, наверное, спокойненько поехал, все надоело ему там уже. Когда мы были на Украине, за нами тоже, как и за ним, всегда была слежка. 200 метров пойдешь в парикмахерскую – и то видно было, что двое шли.

- Как вы узнали о возвращении Горбенко?

- В пятницу моя супруга разговаривала с Онуфриевной, матерью, спрашивала. Мы каждый день ей звонили. Тогда мать сказала, что ничего не знает. А уже на выходных звонит Евгения Онуфриевна моей Татьяне и говорит: «Вовчик дома», плачет. Это, конечно, слезы радости.

- Она до сих пор не может себя прийти! – говорит КП-Крым подруга матери капитана Татьяна Филлиповна Беспалова. – Мы шли с прогулки, в парк ходили, а тут он навстречу! Вот представьте себе ее состояние. Там столько радости было, что вообще!.. Она не могла поверить!.. Слава Богу, ее мучения закончились. У нас мужики плакали, когда мне звонили. Вся Керчь взъерошена, все переживали. И друзья, и знакомые, и все горожане – все в таком восторге! Это очень хорошая новость! Все звонят мне, не хотят ее беспокоить, но поздравления через меня передают. Керчь у нас небольшой город, очень дружный. И когда это горе случилось, то все восприняли его, как свое, все переживали. А теперь общая радость!Мама капитана Евгения Онуфриевна встретила сына в парке.

Крымский омбудсмен Людмила Лубина узнала о том, что Владимир Горбенко вернулся, от «Комсомолки».

- А чего вы мне задаете эти вопросы о том, как он добрался? Я у вас утром прочитала только, что он здесь! – сказала уполномоченный по правам человека корреспонденту КП-Крым.

В МИД РФ тоже пока не комментируют возвращение Горбенко, «Комсомольскаяя правда - Крым» направила в ведомство запрос.

Первое интервью по возвращении Горбенко дал корреспондентам КП-КрымФото: Галина КОВАЛЕНКО

"НЕ ПЕРЕСЕКАЛ!"

В Госпогранслужбе Украины утверждают, что капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко не пересекал границу ни в одном из украинских пунктов пропуска.

- Мы видели эту информацию (о возвращении капитана «Норда» в Крым, - ред.) и сейчас ее всесторонне изучаем. Уже сейчас можно утверждать официально: ни на контролированном участке границы с Россией, ни на админгранице с временно оккупированным Крымом этот гражданин (Владимир Горбенко, - ред.) не пересекал границу, - заявил украинским СМИ спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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МНЕНИЕ

Политолог Владимир Джаралла:

- С момента исчезновения капитана Горбенко многие из нас понимали, что есть только два варианта: это либо его гибель, либо его чудесное спасение. Очень приятно, что именно второй вариант и стал реальностью. Скорее всего, мы имеем дело со спецоперацией, которая была организована по его спасению. Он действительно, наверное, пересек границу Украины с Россией по российскому паспорту, но, скорее всего, где-то в районе Ростова. Но это лишь предположение. Как я понимаю, существует такой заговор о молчании, чтобы не навредить, не нанести ущерб людям, которые участвовали в спецоперации. Выражаю глубочайшее уважение к человеку, который не пошел на компромиссы и остался непреклонным в своих убеждениях.

Политолог Иван Мезюхо:

- Я даже не пытаюсь найти «логику» украинской власти, согласно которой капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко не мог раньше покинуть территорию Украины и вернуться в Крым. Возможно, если бы он предпринял попытку уехать раньше, то украинские силовики просто бы не пропустили его на границе. Возможно, уехать удалось именно сейчас так как интерес к его делу на Украине несколько угас. Горбенко проявил себя как мужественный человек, он не стал вступать в сделку с украинскими властями, поэтому для них он может быть и перестал быть интересен, как раньше. Самое главное, что теперь все члены экипажа крымского судна находятся в России и их жизни не угрожает опасность. Вряд ли украинские власти отдадут сейнер, а это значит что судебный процесс по этому делу на Украине продолжится.

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