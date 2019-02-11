Адвокат Владимира Горбенко рассказал «Комсомолке», почему капитан «Норда» раньше не пытался выехать из Украины

Адвокат Максим Могильницкий, который вместе с коллегами защищает на Украине капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, рассказал «Комсомольской правде – Крым», почему его клиент не предпринимал раньше попыток пересечь границу с полуостровом.

Могильницкий напомнил, что с июня 2018 года в отношении Горбенко не действовали меры пресечения, которые запрещали бы ему покидать территорию Украины. Напомним, в незалежной Горбенко обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса – нарушение правил въезда и выезда из Крыма, а также незаконный рыбный промысел. Недавно крымский моряк вернулся в родную Керчь.

- Раньше Владимир Горбенко предпринимал попытки выехать в Крым?

- Попытки предпринимали с другими подзащитными – моряками судна «Норд». Из 10 человек, которых задержали в Азовском море, успешно выехали по российским паспортам только двое. Когда моряков пытались обвинить в незаконном пересечении границы Украины с предъявлением нелегитимных, как считала украинская власть, паспортов граждан РФ, мы в ходе судебных заседаний сумели доказать, что эти документы являются абсолютно законными. И через аэропорт «Жуляны» в Киеве двое моряков смогли вылететь по своим российским паспортам.

Но когда этот факт донесли до высокого руководства в Госпогранслужбе, СБУ или еще где, была передана команда вниз, чтобы все моряки остались на территории Украины. И все дальнейшие попытки пересечь границу были безуспешными: Госпогранслужба Украины «заворачивала» моряков, говоря, что документы вызывают подозрения. Говорили, да, хорошо, паспорта, которые у вас на руках, являются легитимными, но вы должны предъявлять украинские паспорта, потому что мы вас считаем украинскими гражданами. Абсурдное совершенно требование!

Мы обжаловали это в украинских судах, и украинские суды подтвердили факт наличия у этих людей российского гражданства и права предъявлять эти паспорта РФ для пересечения госграницы. Но Госпогранслужба Украины продолжала упорствовать.

В итоге их фактически обменяли на украинских моряков, которые находились на территории Крыма. Поэтому с июня 2018 года мы не предпринимали попыток пересечь госграницу, потому что не хотели подвергать его лишним моральным страданиям, которые ему причинялись в ходе наглого, беспардонного обращения со стороны Госпогранслужбы Украины.

- Тогда почему Владимир решился и рискнул?

- На протяжении всего этого времени были созданы условия, которые можно назвать невыносимыми, они даже подпадают под определение пыток со стороны украинских властей. За ним велась круглосуточная почти слежка - как на территории Мелитополя, где он жил, так и в Киеве, куда он приезжал на судебные заседания, а также в Херсоне и Николаеве, куда он ездил для проведения следственных действий с ним. Постоянно, неусыпно, неустанно за ним наблюдали, это оказывает моральное давление на человека.

Никаких ограничений на пересечение госграницы у Горбенко не былоФото: Анастасия ЖУКОВА

- Вас он предупреждал о своем решении?

- Владимир решился на такой отчаянный шаг и не поставил нас в известность. Попытал счастья в пересечении госграницы Украины. Сейчас риторика у наших властей (украинских, - ред.) состоит в том, что Горбенко незаконно «перетнув межу» (пересек границу, - укр.). А я говорю – нет, у него были все законные основания, был для этого надлежащий документ - паспорт гражданина РФ, причем выданный не в Крыму. Его выпустил МИД на материковой части РФ. Если законодательству Украины есть основания не признавать документы, которые выданы на территории Крыма, то паспорт Владимира был выпущен на территории России.

Кроме того, и следственные органы, и суд все процессуальные документы - повестки и вызовы – направляли по крымскому адресу Владимира, в город Керчь. Это говорит, что украинские власти фактически признавали легитимность действий Владимира, если он решит вернуться на родину.

- Но ведь украинская почта не доставит повестку в Крым…

- А украинские власти упорно продолжали указывать этот адрес. С одной стороны, они предпринимали попытки его не пускать, а процессуально, с другой стороны, действовали в рамках законодательства, которое предписывало им направлять письма по месту жительства лица. И они направляли документы именно в Керчь, в Крым.

- Как в дальнейшем Владиир Горбенко будет принимать участие в судебных заседаниях?

- Украинское законодательство предусматривает разные способы общения, в том числе - в режиме видеоконференции. Есть возможность его встретить в Украине, если он примет решение приехать, но это маловероятно, потому что был целый «букет» фактов грубого нарушения его процессуальных прав: его и пару раз выкрали, его незаконно удерживали на судне, с ним некорректно пытались общаться.

Владимир Горбенко наконец-то дома, с семьейФото: Галина КОВАЛЕНКО

- Вы заявляли, что намерены добиться оправдания для Владимира. С учетом его выезда на полуостров как оцениваете шансы?

- Наша позиция не меняется, факт его пребывания в Крыму нас не ослабит, мы будем продолжать свою работу.

Силовики всегда проводили с Владимиром беседы, пытались склонить к признанию в инкриминируемых ему преступлениях. Почему эти беседы велись? Потому что силовики прекрасно понимают, что обвинения являются совершенно надуманными и абсурдными, ни один суд в мире не признает его виновным по тем фактам, которые прописаны в обвинительном акте. Это все абсолютная чушь, надуманные вещи, которые были состряпаны наскоро с целью достижения какой-то политической выгоды, только и всего.

Никакого материального состава там нет. Уверены в том, что правда восторжествует, и Владимиру вынесут оправдательный приговор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Горбенко дал первое интервью журналистам "Комсомольской правды - Крым".

- Смотрю, суды переносятся, время тянется, по существу дело не рассматривалось еще даже. На суды я ходил, не скрывался, но заседания постоянно переносили. Запреты на выезд сняты, следствие окончено. Читаю в украинских СМИ: «Горбенко не держим, пускай уезжает». Я решил – почему бы не попробовать? Я взял российский паспорт – и спокойно уехал домой, - рассказал сам капитан корреспонденту КП-Крым.

А ЧТО НА УКРАИНЕ?

- Мы видели эту информацию (о возвращении капитана «Норда» в Крым, - ред.) и сейчас ее всесторонне изучаем. Уже сейчас можно утверждать официально: ни на контролированном участке границы с Россией, ни на админгранице с временно оккупированным Крымом этот гражданин (Владимир Горбенко, - ред.) не пересекал границу, - заявил украинским СМИ спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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