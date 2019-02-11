В Госпогранслужбе Украины утверждают, что капитан "Норда" не пересекал границу в пунктах пропуска

В Госпогранслужбе Украины утверждают, что капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко не пересекал границу ни в одном из украинских пунктов пропуска.

- Мы видели эту информацию (о возвращении капитана «Норда» в Крым, - ред.) и сейчас ее всесторонне изучаем. Уже сейчас можно утверждать официально: ни на контролированном участке границы с Россией, ни на админгранице с Крымом этот гражданин (Владимир Горбенко, - ред.) не пересекал границу, - заявил украинским СМИ спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

В украинской полиции в свою очередь сообщили, что тоже проверяют информацию о возвращении моряка на полуостров, а также, как пишут СМИ незалежной, "принимают все необходимые меры для установления местонахождения Горбенко".

Как сообщала "Комсомольская правда – Крым", Владимир Горбенко недавно вернулся домой, в Керчь и дал первое интервью нашим журналистам. Он рассказал, что пересек границу совершенно законно, по российскому паспорту.

В свою очерень адвокат капитана Максим Могильницкий подчеркнул, что срок действия меры пресечения его подзащитного закончился, поэтому Горбенко спокойно выехал за пределы незалежной. Единственным препятствием на границе был "негласный запрет Службы безопасности Украины".

- Отвечу всем, сразу и в последний раз: ограничений насчет пересечения границы у Владимира не было. Ни подписки, ни даже обязательств. Срок действия меры пресечения в виде выполнения обязательств истек еще в июне 2018-го. И суд отказал прокуратуре в ее продлении. Потому выдыхайте, дорогие злопыхатели! - написал адвокат на своей странице в Facebook.

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