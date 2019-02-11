Адвокат капитана "Норда": Ограничений насчет пересечения границы у Владимира Горбенко не было

Адвокат капитана крымского судна "Норд" Максим Могильницкий заявил, что его подзащитный Владимир Горбенко покинул территорию Украины абсолютно законно.

Он отметил, что его приятно удивили утренние новости о том, что моряк, о внезапном исчезновении которого Могильницкий заявил неделю назад, оказался дома, в родной Керчи.

- Уверен, что сейчас изо всех щелей полезут желчные злопыхатели. И закричат они, что капитан сбежал в Крым незаконно. Отвечу всем, сразу и в последний раз: ограничений насчет пересечения границы у Владимира не было. Ни подписки, ни даже обязательств. Срок действия меры пресечения в виде выполнения обязательств истек еще в июне 2018-го. И суд отказал прокуратуре в ее продлении. Потому выдыхайте, дорогие злопыхатели! - написал адвокат на своей странице в Facebook. - Обращаю ваше самое пристальное внимание на то, что и сами правоохранители считали возвращение капитана в родную Керчь абсолютно законным. А еще они хорошо понимали, что единственным препятствием на пути Владимира был негласный запрет СБУ, действующий на границе.

Максим Могильницкий сообщил, что после того, как срок действия меры пресечения Владимира Горбенко подошел к концу, все повестки отправляли на его крымский адрес - в город Керчь, а это, подчеркивает адвокат, доказывает: крымчанин может и должен быть дома, в Крыму, чтобы их получить!

Повестки отправляли на крымский адрес. Фото: Максим Могильницкий / Facebook

Защитник заявил, что отъезд Горбенко никак не означает признание вины. По словам защитника, так называемая "прокуратура автономной республики Крым" (украинского ведомства, расположенного в Херсоне, - ред.) постоянно оказывала на Владимира Горбенко давление, требуя дать признательные показания. Надежды на справедливое расследование у капитана крымского рыболовецкого судна не было, считает адвокат.

- В том, что Горбенко рискнул пересечь границу самостоятельно, лично я ничего предосудительного не вижу. Наша бестолковая и наглухо политизированная правоохранительная система на пару с ровно такой же судебной системой довели человека до отчаяния. Свободного человека, не совершавшего преступлений и не осужденного. Именно поэтому я рад, что у него все получилось. Хотя, конечно, обстоятельств мы пока не знаем, а потому, быть может, все отнюдь не так просто, - отметил Могильницкий.

Максим Могильницкий добавли, что он и его коллеги и далее будут представлять интересы крымского моряка в суде и намерены добиться оправдательного приговора.

- Очень рад за капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко и его семью. Теперь, когда его злоключения остались позади, Владимир может спокойно обнять жену и детей, - написал Могильницкий.

Фото: Максим Могильницкий / Facebook

Как сообщала КП-Крым, Владимир Горбенко вернулся домой, в родную Керчь, и сейчас находится с семьей. Границу пересек по российскому паспорту.

Напомним, рыболовецкий сейнер «Норд» захватили украинские пограничники посреди Азовского моря 25 марта 2018 года. Включая Горбенко, на борту было 10 человек, все – жители Керчи, граждане России. Официально рыбакам заявили, что их задержали за незаконный рыбный промысел, хотя все документы на вылов у капитана были. Судно отконвоировали в Бердянск.

Экипаж оштрафовали и де-юре отпустили, но по факту крымчане оказались в ловушке, ведь у них отобрали российские паспорта, выданные в Крыму, и без документов они не могли пересечь границу. Российское консульство оформило им новые паспорта, однако улететь удалось только двоим, остальных сняли с самолета, якобы документы недействительны. Впоследствии их обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров, все это время семеро моряков жили на территории посольства РФ в Киеве.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Сейнер «Норд» Украина конфисковала и выставила на торги. Правда, покупать его никто не торопится, аукцион срывается уже в третий раз.

Рыбколхоз имени Первого мая в Керчи, которому принадлежал сейнер, лишился своего единственного судна, а значит – по сути, средств к существованию. Предприятие обратилось за помощью к властям республики.

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