На Украине во второй раз выставили на торги крымский «Норд»

Украина в очередной раз хочет продать сейнер «Норд». На сайте аукциона OpenMarket появилась информация: «Судно рыболовное, средний черноморский сейнер (СЧС-225) «Норд», 1989 год…»

Торги назначены на 26 декабря. Указано и место нахождения судна: Запорожская область, город Бердянск, улица Горького, 13/7, Бердянский морской торговый порт.

Судно пришвартовано в Бердянске. Фото: setam.net.ua

Нужно, сказать, что рыболовецкий сейнер «Норд» подешевел на 10 процентов. Стартовая цена: 1,46 миллионов гривен (это примерно 52 тысяч долларов).

В первый же раз за судно просили 1, 63 миллионов гривен (около 58 тысяч долларов).

Но торги отменили из-за того, что никто допущенных 12 участников не внес положенный денежный задаток.

- Арестованный сейнер «Норд» будет перевыставлен на торги со снижением цены и найдет своего покупателя, - прокомментировал украинским СМИ руководитель предприятия «СЕТАМ», занимающего аукционом.

Сказано – сделано. Торги назначены на 26 декабря.

Российское судно «Норд» с рыбаками из Керчи пограничники незалежной захватили в нейтральных водах 25 марта.

Осенью так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» отдала судно Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Эта компания и занимается его реализацией.

Экипаж уже вернулся домой в Керчь: 20 апреля Украину смогли покинуть кок Ирина Оборина и моряк Дмитрий Таразанов. 30 октября семерых оставшихся рыбаков сейнера «Норд» власти обменяли на украинских моряков судна «ЯМК-0041», задержанного за браконьерство.

Освобожденные моряки до 15 декабря находятся в оплачиваемом отпуске, а дальше им, если не помогут власти, грозит безработица и увольнение. "Норд" - это единственное судно рыбколхоза имени Первого мая. Пока никто не изъявил желание поддержать это предприятие.

Капитана же судна Владимира Горбенко до сих пор удерживают на Украине. На россиянина завели два уголовных дела за браконьерство и незаконное пересечение границы Украины. Их объединили в одно производство. Следующее судебное заседание назначено на 12 декабря в Оболонском районном суде города Киева.

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