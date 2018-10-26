"Мы узнали о продаже Украиной нашего «Норда» от «Комсомолки»: руководство крымского рыбколхоза

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-26T13:48:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На Украине хотят продать российское судно «Норд», которое пограничники соседнего государства арестовали в марте. Рыболовецкий сейнер с экипажем из десяти российских граждан, напомним, по-пиратски задержали в Азовском море.

Капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с целью причинения вреда интересам государства». 10 апреля его отпустили под залог. Но он продолжает оставаться в незалежной - живет у родственников в Мелитополе, ожидая суда.

Остальных моряков оштрафовали.

Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов вернулись в Крым.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Только двум членам экипажа удалось вернуться в Крым. Остальные по-прежнему находятся в Киеве, поскольку Украина запретила пускать на полуостров моряков по российским паспортам. И они до сих пор не знают, когда смогут попасть домой.

И вот сейчас, спустя полгода, Украина решила, что делать с российским судном. По решению Херсонского суда так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» передала судно Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Это предприятие и будет заниматься продажей «Норда». Уже объявлено, что аукцион пройдет 7 ноября.

Стартовая стоимость судна - 1,63 миллиона гривен (это примерно 58 тысяч долларов).

Как комментирует украинская сторона, решение продать арестованное судно принято, чтобы сэкономить бюджетные средства - компенсировать те, что выделялись для содержания «Норда» в украинском морском порту «Бердянск» все эти полгода.

При этом на судне до сих пор остались личные вещи моряков. И когда их вернут, и вернут ли вообще - непонятно.

- Мы узнали об аукционе по продаже нашего «Норда» от вас, «Комсомолки», - растерянно говорит Сергей Лесков, председатель рыбколхоза имени Первого мая. - Нам, получается, остается только роль наблюдателей. А что мы можем сделать? Продажа судна завязана на непризнании Крыма, который Украина преподносит мировому сообществу как временно оккупированную территорию. Поэтому мы де-юре не можем полноценно отстаивать свои права на «Норд» в международных инстанциях. Если все-таки такую попытку предпримем, то вполне предсказуема реакция Украины: регистрируйте компанию в Херсоне, берите разрешение на промысел и ловите рыбу. Понятное дело, что мы на это не готовы пойти.

- Судно выставили за продажу за 1,63 миллиона гривен. А сколько оно на самом деле стоит?

- Это низкая цена. Аналогичное судно стоит как минимум в три раза дороже.

- Может, стоит выкупить его?

- У нас нет на это денег. Это исключено. Мы по уши в долгах. «Норд» - единственное судно нашего рыболовецкого колхоза, так что сейчас предприятие фактически остановилось: работать некому и не на чем. Если «Норд» на Украине продадут и предприятию не будет оказана помощь, то рыбколхоз обречен на банкротство со всеми вытекающими последствиями: увольнение сотрудников, ликвидация рабочих мест, уменьшение отчислений в бюджет). Наше предприятие - частное. Мы не получаем никакой финансовой поддержки ни от государства, ни от других структур. В то же время мы продолжаем выплачивать ежемесячную заработную плату экипажу с момента задержания судна, беря авансы в счет будущих уловов. И что сейчас? Что будет с нашими моряками, с нашим колхозом? Нам очень нужна поддержка.

МНЕНИЕ

Наглые ворюги с большой дороги

Ефим Фикс, зампредседателя Госсовета Республики Крым:

- Они еще раз себя показали как циничные и наглые ворюги с большой дороги. Только пираты в самом позорном виде этого слова могут взять и арестовать имущество, которое им не принадлежит. Вместо того чтобы вернуть судно хозяевам и сделать все цивилизованно, они его продают. Что тут можно сказать. Думают, что самые главные в этой жизни. Придет время, и каждый получит свое - руководители незалежной будут болтаться на задворках и свалке истории.

КОММЕНТАРИЙ

Нормы международного морского прав нарушены

Вера Мантул, адвокат:

- Продажа судна - это исключительная мера, которая применима только тогда, когда владелец судна отказывается или по каким-либо причинам не может покрыть убытки стороны, предъявившей морское требование. В случае с «Нордом» собственник лишен возможности добровольно погасить образовавшуюся задолженность за содержание судна в морском порту «Бердянск». Поэтому Украина, выставив судно на торги, действует не в соответствии с нормами международного морского права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине арестованное крымское судно «Норд» хотят выставить на аукцион

На нем до сих пор остались личные вещи керченских моряков (подробнее).

Крымские власти: Украина теряет прибыль от судоходства из-за узколобой позиции, а не из-за России

В Крыму отреагировали на заявление министра инфраструктуры Украины о миллионных убытках из-за отказа судов заходить в порты «незалежной» (подробнее).

У капитана задержанного Украиной сейнера "Норд" случился гипертонический криз

Судовладельцы намерены писать жалобу в Красный крест (подробнее).

Жена матроса с сейнера «Норд»: «Если бы не дети, я бы уже на границе дежурила, Пашу встречала»

Российские моряки пытаются прорваться домой из Украины (подробнее).

"Наглые ворюги с большой дороги": в Крыму ответили на желание Украины продать судно "Норд"

Судно продадут на аукционе 7 ноября. Стартовая цена - 58 тысяч долларов (подробнее)