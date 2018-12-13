«Ввиду безысходности»: Вернувшиеся из Украины рыбаки «Норда» попросили помощи у главы Крыма

Керченские рыбаки сейнера «Норд», захваченного Украиной, могут остаться без работы. Незалежная отпустила девять из десяти членов экипажа, но не отдает судно, а оно было в рыбколхозе имени Первого мая единственным.

Моряки ловили рыбу, а затем их коллеги на суше ее перерабатывали: солили и коптили. В таком виде улов и попадал в магазины. Без судна-кормильца предприятие закроется.

Освобожденные рыбаки до 15 декабря находятся в оплачиваемом отпуске, а дальше им грозит безработица.

- Руки опускаются, - рассказал гендиректор рыбколхоза Сергей Лесков. - Экипаж вернулся, занять их по специальности нет возможности - «Норд» на Украине. Не знаем, что делать. Скорее всего, придется просить их писать заявления об увольнении по собственному желанию и трудоустраиваться самостоятельно.

Керченские рыбаки ищут поддержки у региональных властей. От правительства РК им уже приходил ответ, что нет возможности поддержать экипаж и решить проблему с судном:

- Одни разговоры, отписки о том, почему нам нельзя помочь со ссылками на разные нормативные акты, предусмотренные порядки. И нет и слова о поисках решения проблем, - пожимает плечами руководитель предприятия.

На днях, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, коллектив керченского рыбколхоза написал письмо главе Республики Крым:

«Уважаемый Сергей Валерьевич!

Ввиду безысходности и критичности обстоятельств, сложившихся в ПК «Рыболовецкий колхоз имени Первого Мая» после захвата и угона «Норда», приглашаем Вас в срок до 21 декабря 2018 года посетить наше предприятие для проведения встречи с сотрудниками и членами их семей...»

- Письмо направлено на официальную почту главы Республики Крым. Подписали 36 сотрудников и членов их семей, в том числе, члены экипажа «Норда» и их близкие, - объясняет «Комсомольской правде-Крым» председатель рыбколхоза Сергей Лесков.

Капитана до сих пор не выпускают из Украины

Между тем, капитан сейнера до сих пор в Киеве. Владимира Горбенко обвиняют сразу по двум уголовным статьям - нарушение порядка въезда и выезда из Крыма, а также за незаконный вылов рыбы. На сегодняшний день два производства объединили в одно.

- Капитан сейчас находится у своих родственников Васильковском районе (Киевская область - От авт.), - рассказал Сергей Лесков. - На 12 декабря ему назначили судебное заседание в Оболонском районном суде города Киева.

Однако заседание не состоялось.

- Отложили на неопределенное время, - отмечает председатель рыбколхоза, который держит связь с капитаном. - Надеемся, что весь сыр-бор из-за того, что в верхах идут переговоры, чтобы нашего капитана «Норд» Владимира Горбенко обменять на украинского Виктора Новицкого - капитана судна «ЯМК-0041», задержанного в Крыму за браконьерство.

Переговоры идут, о ходе их пока ничего неизвестно.

Российский «Норд» вместе с экипажем пограничники Украины захватили 25 марта вблизи Обиточной косы недалеко от Бердянска.

Сейнер сейчас пришвартован в Бердянске и вот-вот уйдет с молотка: власти незалежной выставили его на аукцион, второй по счету, который назначен на 26 декабря.

Экипаж в полном составе вернулся на Крымский полуостров: двое смогли покинуть незалежную еще 20 апреля. Семеро же вернулись в Керчь 30 октября – моряков обменяли на украинских браконьеров с «ЯМК-0041».

Встречали их как героев, но когда смолкли фанфары, о моряках забыли. .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жизнь после захвата Украиной крымского «Норда»: Дочка капитана думает, что папа на работе, а рыбколхоз по уши в долгах

Полгода назад пограничники незалежной по-пиратски задержали безоружных керченских рыбаков в Азовском море - и не отпускают до сих пор (подробнее)

Моряки судна "Норд" вернулись в Крым: их обменяли на украинцев

Обмен проходил в пункте пропуска "Армянск" (подробнее)

На Украине во второй раз выставили на торги крымский «Норд»

На судно сбросили стартовую цену (подробнее)

"Мы узнали о продаже Украиной нашего «Норда» от «Комсомолки»: руководство крымского рыбколхоза

В Крыму называют действия незалежной «пиратством» (подробнее)

Продажа судна "Норд" на Украине не состоялась

Сейнер хотят снова выставить на аукцион (подробнее)

Начались переговоры по обмену капитана захваченного "Норда" на украинского браконьера

Остальным членам экипажа, вернувшимся на полуостров, грозит увольнение и безработица (подробнее)

Моряки судна "Норд" вернулись в Крым: их обменяли на украинцев

Обмен проходил в пункте пропуска "Армянск" (подробнее)