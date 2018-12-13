2018-12-18T12:25:14+03:00
Общество

«Ввиду безысходности»: Вернувшиеся из Украины рыбаки «Норда» попросили помощи у главы Крыма

Незалежная не возвращает единственное судно рыбколхоза, морякам грозит безработица
Галина КОВАЛЕНКО
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"Норд" - единственное судно предприятия. Фото: setam.net.ua"Норд" - единственное судно предприятия. Фото: setam.net.ua
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Керченские рыбаки сейнера «Норд», захваченного Украиной, могут остаться без работы. Незалежная отпустила девять из десяти членов экипажа, но не отдает судно, а оно было в рыбколхозе имени Первого мая единственным.

Моряки ловили рыбу, а затем их коллеги на суше ее перерабатывали. Без судна-кормильца предприятие закроется.

Освобожденные рыбаки до 15 декабря находятся в оплачиваемом отпуске, а дальше им грозит безработица.

- Руки опускаются, - рассказал гендиректор рыбколхоза Сергей Лесков. - Экипаж вернулся, занять их по специальности нет возможности - «Норд» на Украине. Не знаем, что делать. Скорее всего, придется просить их писать заявления об увольнении по собственному желанию и трудоустраиваться самостоятельно.

Керченские рыбаки ищут поддержки у региональных властей. От правительства РК им уже приходил ответ, что нет возможности поддержать экипаж и решить проблему с судном:

- Одни разговоры, отписки о том, почему нам нельзя помочь со ссылками на разные нормативные акты, предусмотренные порядки. И нет и слова о поисках решения проблем, - пожимает плечами руководитель предприятия.

На днях, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, коллектив керченского рыбколхоза написал письмо главе Республики Крым:

«Уважаемый Сергей Валерьевич!

Ввиду безысходности и критичности обстоятельств, сложившихся в ПК «Рыболовецкий колхоз имени Первого Мая» после захвата и угона «Норда», приглашаем Вас в срок до 21 декабря 2018 года посетить наше предприятие для проведения встречи с сотрудниками и членами их семей...»

- Письмо направлено на официальную почту главы Республики Крым. Подписали 36 сотрудников и членов их семей, в том числе, члены экипажа «Норда» и их близкие, - объясняет «Комсомольской правде-Крым» председатель рыбколхоза Сергей Лесков.

Капитана до сих пор не выпускают из Украины

Между тем, капитан сейнера до сих пор в Киеве. Владимира Горбенко обвиняют сразу по двум уголовным статьям - нарушение порядка въезда и выезда из Крыма, а также за незаконный вылов рыбы. На сегодняшний день два производства объединили в одно.

- Капитан сейчас находится у своих родственников Васильковском районе (Киевская область - От авт.), - рассказал Сергей Лесков. - На 12 декабря ему назначили судебное заседание в Оболонском районном суде города Киева.

Однако заседание не состоялось.

- Отложили на неопределенное время, - отмечает председатель рыбколхоза, который держит связь с капитаном. - Надеемся, что весь сыр-бор из-за того, что в верхах идут переговоры, чтобы нашего капитана «Норд» Владимира Горбенко обменять на украинского Виктора Новицкого - капитана судна «ЯМК-0041», задержанного в Крыму за браконьерство.

Переговоры идут, о ходе их пока ничего неизвестно.

Российский «Норд» вместе с экипажем пограничники Украины захватили 25 марта вблизи Обиточной косы недалеко от Бердянска.

Сейнер сейчас пришвартован в Бердянске и вот-вот уйдет с молотка: власти незалежной выставили его на аукцион, второй по счету, который назначен на 26 декабря.

Экипаж в полном составе вернулся на Крымский полуостров: двое смогли покинуть незалежную еще 20 апреля. Семеро же вернулись в Керчь 30 октября – моряков обменяли на украинских браконьеров с «ЯМК-0041».

Встречали их как героев, но когда смолкли фанфары, о моряках забыли. .

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