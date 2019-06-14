Пойманный в Крыму капитан украинского браконьерского судна отделался штрафом

Пойманный в Крыму на горячем украинский браконьер Виктор Новицкий отделался штрафом - правда, очень большим. Всего ему придется выплатить в крымский бюджет почти миллион рублей. Такое решение принял Балаклавский районный суд Севастополя.

Напомним, рыболовецкое судно из незалежной «ЯМК-0041» (порт приписки - Очаков) задержали крымские пограничники в начале мая прошлого года. Моряки незаконно ловили сетями камбалу-калкан у берегов мыса Тарханкут, в исключительной экономической зоне РФ. Мало того, что у них не было никаких разрешительных документов на промышленную рыбную ловлю вообще, так еще и камбалу в это время года ловить в принципе запрещено.

В сетях браконьеров пограничники обнаружили 46 краснокнижных дельфинов - азовок, их еще называют морскими свиньями. Небольшие по размеру, они запутались в сетях и задохнулись.

Браконьеры уничтожили 46 крымских краснокнижных дельфинов. Фото: ПУ ФСБ по РК

На судне находились 5 граждан Украины, в том числе и Новицкий - капитан фелюги. Четверых членов экипажа допросили в качестве свидетелей, а вот в отношении капитана возбудили уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов (ч.3 ст. 256 УК РФ).

Эксперты подсчитали ущерб, который нанес «ЯМК-0041» Черному морю. Всего в браконьерских сетях оказались, помимо упомянутых 46 дельфинов, 3 краба, 4 акулы катран и 166 камбал в период нереста. При переводе на деньги - вреда на 440 тысяч рублей.

- За совершенное преступление осужденному, который так и не признал себя виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе суда. - Суд учел время нахождения Новицкого под стражей и освободил его от назначенного наказания полностью, отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, осужденному предстоит оплатить в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, без малого 440 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ржавую фелюгу тоже арестовали. Она ошвартована в Балаклаве, Севастополь. Фото: ПУ ФСБ по РК

КСТАТИ

На Украине сразу назвали задержание рыбаков незаконным, попытались поднять шумиху и заявляли, что украинских моряков взяли чуть ли не в плен.

Крымские власти подчеркивали, что наши силовики закон не нарушали. Так, сенатор от Крыма, член комитета СФ РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отметила, что любые критические заявления по поводу задержания украинских браконьеров в Крыму – ни что иное, как политическая провокация.

И действительно, пленением тут и не пахло, все по закону. Поначалу суд заключил Виктора Новицкого под стражу на время следствия.

Остальным рыбакам с «ЯМК-0041» тоже пришлось остаться в Севастополе - до октября 2018 года, когда их обменяли на членов экипажа крымского судна "Норд", которое прошлой весной по-пиратски захватили украинские пограничники, когда крымчане вышли на рыбную ловлю в нейтральных водах.

Капитан же остался в СИЗО, он провел за решеткой порядка полугода. В ноябре 2018-го Виктора Новицкого отпустили под подписку о невыезде, суда он ожидал, живя в Симферополе.

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