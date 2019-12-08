Погода в Крыму на 8 декабря: небольшой дождь и тепло до +11
8 декабря, в воскресенье, на Крымском полуострове синоптики обещают, что не будет никаких экстремальных природных событий.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10º, - сообщает Крымский гидрометцентр.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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