В Керчи затянулся ремонт коллектора
В Керчи полным ходом идет ремонт канализационного коллектора. Сотрудники местоного подразделения ГУП «Вода Крыма» выбились из графика, поэтому на части Вокзального шоссе, где ведутся работы, остаются в силе ограничения движения автотранспорта.
На сегодняшний день в этом районе Керчи полным ходом идет замена аварийного участка самотечного 500- миллиметрового коллектора. Поэтому ограничение на автомобильное движение от улицы Годыны - Вокзальное шоссе - переулок 2й-Вокзальный продлили до 10 декабря. Ранее же шла речь о том, что «кирпич» повесят лишь на три дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU