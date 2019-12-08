2019-12-08T08:48:39+03:00
Общество

В Керчи затянулся ремонт коллектора

Остается в силе до 10 декабря ограничение движения на Вокзальном шоссе
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Керчи полным ходом идет ремонт канализационного коллектора. Сотрудники местоного подразделения ГУП «Вода Крыма» выбились из графика, поэтому на части Вокзального шоссе, где ведутся работы, остаются в силе ограничения движения автотранспорта.

На сегодняшний день в этом районе Керчи полным ходом идет замена аварийного участка самотечного 500- миллиметрового коллектора. Поэтому ограничение на автомобильное движение от улицы Годыны - Вокзальное шоссе - переулок 2й-Вокзальный продлили до 10 декабря. Ранее же шла речь о том, что «кирпич» повесят лишь на три дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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