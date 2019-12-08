В Феодосии закроют полигон для ТБО
Власти Феодосии хотят закрыть полигон ТБО (твердых бытовых отходов. – От авт.), который находится совсем рядом с городом, который пользуется популярностью у туристов.
- Он не отвечает современным нормативам. Поэтому рассматривается вопрос, чтобы полигон закрыть, а бытовые отходы будут свозиться на другой полигон, который расположен в тридцати километрах, - сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
Свалка была открыта в 1972 году, и по задумке должна была стать временной, но ее так и не перенесли в другое место на границу с Кировским районом. Но дело застопорилось из-за того, что там земли сельскохозяйственного назначения.
В итоге жители и гости города и прилегающих населенных пунктов жалуются на специфические запахи.
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ИСТОЧНИК KP.RU