В Феодосии перевернулась «Газель»
В Феодосии, на Керченском шоссе произошла авария.
- Возле дельфинария произошло опрокидывание автомобиля «Газель», - сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Крымские спасателям пришлось с помощью специальных инструментов вызволять человека из покореженного салона. Деблокация пострадавшего прошла успешно, и его передали экипажу кареты скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.
- Также, спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия, - отметили в ведомстве.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU