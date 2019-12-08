В Феодосии перевернулась «Газель»

СЕГОДНЯ 18:25 2019-12-08T18:27:47+03:00

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В Феодосии, на Керченском шоссе произошла авария.

- Возле дельфинария произошло опрокидывание автомобиля «Газель», - сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Крымские спасателям пришлось с помощью специальных инструментов вызволять человека из покореженного салона. Деблокация пострадавшего прошла успешно, и его передали экипажу кареты скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

- Также, спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU