Погода в Крыму на 9 декабря: облачно и тепло до +13
9 декабря, понедельник, на Крымском полуострове пройдет без погодных катаклизмов.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10º, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков, утром местами туман. Ветер днем северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6…+8.
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ИСТОЧНИК KP.RU