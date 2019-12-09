Погода в Крыму на 9 декабря: облачно и тепло до +13

СЕГОДНЯ 05:39 2019-12-09T05:39:25+03:00

На полуострове не ожидается сильных осадков

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9 декабря, понедельник, на Крымском полуострове пройдет без погодных катаклизмов.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10º, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков, утром местами туман. Ветер днем северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6…+8.

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ИСТОЧНИК KP.RU