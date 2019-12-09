В Крыму идут тренировки ракетных комплексов «Бастион» и «Бал»
В Крыму идут тренировки противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». На полигонах военнослужащие Черноморского флота отрабатывают удары по надводным целям при развертывании с марша. Учения проходят совместно с разведкой морской и воздушной обстановки
Экипажи ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» выполняют задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения на различных позициях и ландшафтах,
- Главная учения - совершенствования навыков военнослужащих по обнаружению надводных целей, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Так же оттачиваются навыки по подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU