В Крыму рыбаков-браконьеров оштрафовали на 1,7 миллиона рублей
В Крыму рыбаки, которые занимались незаконной добычей обитателей моря, в общей сложности заплатят штрафов на сумму свыше 1,7 миллиона рублей
- Всего заведено более 110 административных дел, по результатам рассмотрения которых вынесено порядка 150 постановлений, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. - Из оборота изъяли 65 незаконных орудий вылова.
Крымские пограничники помогли вернуть в естественную среду обитания свыше 2,5 тысяч экземпляров рыб. Среди спасенных обитателей водных глубин есть, такие ценные краснокнижные виды, как русский осетр и белуга.
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ИСТОЧНИК KP.RU