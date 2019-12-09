В Крыму рыбаков-браконьеров оштрафовали на 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-09T10:14:09+03:00

На нарушителей возбуждено более 110 административных дел

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В Крыму рыбаки, которые занимались незаконной добычей обитателей моря, в общей сложности заплатят штрафов на сумму свыше 1,7 миллиона рублей

- Всего заведено более 110 административных дел, по результатам рассмотрения которых вынесено порядка 150 постановлений, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. - Из оборота изъяли 65 незаконных орудий вылова.

Крымские пограничники помогли вернуть в естественную среду обитания свыше 2,5 тысяч экземпляров рыб. Среди спасенных обитателей водных глубин есть, такие ценные краснокнижные виды, как русский осетр и белуга.

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ИСТОЧНИК KP.RU