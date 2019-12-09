9 декабря часть Симферополя осталась без электричества: Полный список адресов
В понедельник, 9 декабря, в столице региона масштабное отключение света: электроприборы перестанут работать в зданиях, которые расположены на сорока шести улицах и переулках Симферополя.
Энергетики региона сообщают, что ведут ремонт трансформаторов и прочего оборудования, поэтому и прекращают подачу энергии абонентам. Стиральными машинками и электрочайниками нельзя будет воспользоваться с 9 утра до 5 вечера.
Кстати, напоминаем, что в отдельных районах Симферополя и его окрестностях возникнут проблемы и с водоснабжением.
И так, где в Симферополе исчезнет электричество:
улица Александра Невского, 31/16, 38, 42
улица Павленко, 2-16
улица Павленко/ул. А.Невского,16/31
улица Аю-Даг, 5-57
улица Елли, 2-16, 1-13
улица Инам, 16-28,13-33
улица Грибная, 22-34
улица Аюдуль Тейфук, 2-16,1-11
улица Звездная, 2-12, 1-15
улица Миндальная, 1-18;
ул. Пихтовая, 2-18/32, 1-17
улица Альпинистов, 3-23, 25-39
улица Москалева, 14-38, 19/1;
улица Западная, 1а, 3-9, 8-12
улица Строителей, 30/6-36/9
улица Генова, 1-4, 6, 8
переулок Крутой, 2-28
улица Бородина, 6, 19-41
улица Скалистая, 47-78
проезд Скалистый, 40-68, 39-63
улица Острякова, 12-34а, 7-25а
улица Пригородная, 46-78 , 45-67
улица Пехлеванлар, 2-6
улица Кунешли, 1-61
улица Учан-Су, 2-34 , 1-55
улица Баар, 2-22,1-29
улица Акъ-Каъя, 1-5, 15-33, 39-51, 2-32
улица Бахтлы, 2-16, 1-25
улица Хвойная, 1-5
улица Янтарная, 6
улица Кипарисная, 3
улица Объездная, 2, 3
улица Степная, 2-38, 1-35
улица Заводская (Ново-Николаевка), 2-3, 1-31
переулок Заводской, 1
улица Залесская, 1-17
улица Сосновая, 8, 12, 15а, 20, 1-17
улица Целинная, 2-20, 26, 32,1-37
улица Центральная, 4-16,1-19
улица Чумацкая, 12, 9-13
улица Вишневая, 22-28, 13, 23
улица Подторная, 1а
улица Борчокракская, 11;
улица Амет-Хан Султана, 1-21
улица Кемаль Якуб, 2-22,1-19
улица Сахарова, 1-14
улица Айдын, 15
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU