9 декабря часть Симферополя осталась без электричества: Полный список адресов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-09T10:47:36+03:00

Света не будет на 46 улицах

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В понедельник, 9 декабря, в столице региона масштабное отключение света: электроприборы перестанут работать в зданиях, которые расположены на сорока шести улицах и переулках Симферополя.

Энергетики региона сообщают, что ведут ремонт трансформаторов и прочего оборудования, поэтому и прекращают подачу энергии абонентам. Стиральными машинками и электрочайниками нельзя будет воспользоваться с 9 утра до 5 вечера.

Кстати, напоминаем, что в отдельных районах Симферополя и его окрестностях возникнут проблемы и с водоснабжением.

И так, где в Симферополе исчезнет электричество:

улица Александра Невского, 31/16, 38, 42

улица Павленко, 2-16

улица Павленко/ул. А.Невского,16/31

улица Аю-Даг, 5-57

улица Елли, 2-16, 1-13

улица Инам, 16-28,13-33

улица Грибная, 22-34

улица Аюдуль Тейфук, 2-16,1-11

улица Звездная, 2-12, 1-15

улица Миндальная, 1-18;

ул. Пихтовая, 2-18/32, 1-17

улица Альпинистов, 3-23, 25-39

улица Москалева, 14-38, 19/1;

улица Западная, 1а, 3-9, 8-12

улица Строителей, 30/6-36/9

улица Генова, 1-4, 6, 8

переулок Крутой, 2-28

улица Бородина, 6, 19-41

улица Скалистая, 47-78

проезд Скалистый, 40-68, 39-63

улица Острякова, 12-34а, 7-25а

улица Пригородная, 46-78 , 45-67

улица Пехлеванлар, 2-6

улица Кунешли, 1-61

улица Учан-Су, 2-34 , 1-55

улица Баар, 2-22,1-29

улица Акъ-Каъя, 1-5, 15-33, 39-51, 2-32

улица Бахтлы, 2-16, 1-25

улица Хвойная, 1-5

улица Янтарная, 6

улица Кипарисная, 3

улица Объездная, 2, 3

улица Степная, 2-38, 1-35

улица Заводская (Ново-Николаевка), 2-3, 1-31

переулок Заводской, 1

улица Залесская, 1-17

улица Сосновая, 8, 12, 15а, 20, 1-17

улица Целинная, 2-20, 26, 32,1-37

улица Центральная, 4-16,1-19

улица Чумацкая, 12, 9-13

улица Вишневая, 22-28, 13, 23

улица Подторная, 1а

улица Борчокракская, 11;

улица Амет-Хан Султана, 1-21

улица Кемаль Якуб, 2-22,1-19

улица Сахарова, 1-14

улица Айдын, 15

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ИСТОЧНИК KP.RU