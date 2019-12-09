Надел пакет на голову и забил до смерти: Полиция нашла ялтинского убийцу

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-09T12:24:37+03:00

Труп был найден в одном из бывших кафе южного города [Эксклюзив КП]

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В подвале одного из бывших кафе в самом центре Ялты произошло жесткое убийство. На улице Гоголя был найден труп мужчины. На голову убитого был одет черный пакет.

Покойника обнаружил хозяин помещения, которое уже несколько месяцев сдавалось в аренду на договорных условиях.

Тело 49-летнего мужчины с армянской фамилией лежало под столом лицом вверх, с согнутыми коленями.

Судмедэксперты вынесли заключение, что несчастный умер от тяжелых травм головы. Его так сильно били, что осколки черепа были вдавлены в мозг.

В жестоком убийстве признался 30-летний житель Севастополя, от которого и поступила явка с повинной. Подозреваемого, который не был раньше судим, задержали. Началось следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU