Налоговики Керчи испекли 20 кг пряников добросовестным плательщикам

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-09T15:15:35+03:00

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Сотрудники керченской налоговой инспекции решили поощрить добросовестных налогоплательщиков и испекли для них 20 кг пряников. Сладкий подарок получили водители, не имеющие задолженности по транспортному налогу, и добропорядочные торговцы Центрального рынка.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе крымского управления ФНС, акцию «В 2020 год без долгов» в Керчи проводили совместно с ГИБДД и ФССП.

- На транспортных артериях города мобильные группы в онлайн режиме информировали водителей о наличии налогового долга по уплате имущественных налогов, - уточнили в пресс-службе. - При отсутствии задолженностей автовладельцу полагался пряник.

Таким же способом налоговики поощрили торговцев на Центральном рынке Керчи. Должникам по уплате имущественных налогов и сборов прямо на месте были выданы платежные документы.

Напоминаем, что ранее в магазинах Крыма и Севастополя появились хлебобулочные изделия на упаковке, которых написано:«Начни новый год без долгов! Уплати земельный и транспортный налоги до 2 декабря 2019 года!».

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ИСТОЧНИК KP.RU