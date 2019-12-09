Пропавшего 16-летнего подростка из Севастополя нашли мертвым

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-09T17:21:53+03:00

Иван Бебешко. Фото: пресс-служба ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Парень ушел из дома еще 26 ноября

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16-летнего мальчика, который пропал 26 ноября в Севастополе, нашли мертвым в районе Максимовой дачи.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, следы насильственной смерти на теле отсутствуют.

Установлено, что 26 ноября подросток ушел из дома в неизвестном направлении. Позже его объявили в розыск. Искали Ваню сотрудники органов внутренних дел и поискового отряда «Лиза Алерт Крым».

На месте, где нашли подростка, работают следователи, сотрудники полиции и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Следствие изучит обстоятельства и события, которые привели к трагедии, также будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU