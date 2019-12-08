«Ванечка, вернись!»: В Севастополе возбудили уголовное дело из-за исчезновения 16-летнего подростка

На Крымском полуострове почти две недели ищут подростка из Севастополя. Родные не знают, где находится парнишка - он по каким-то причинам не выходит на связь с близкими.

Крымский следком даже возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летнего Ивана Бебешко. Речь идет о части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса России - убийство. Все конечно надеются, что мальчишка вернется домой живым и невредимым, просто в рамках уголовного дела по такой серьезной статье у следствия появился более широкий круг полномочий для проведения следствия и розыска без вести пропавшего.

26 ноября, то есть почти две недели тому назад,несовершеннолетний вышел из дома на улице Декоративный бульвар, Севастополя и пропал из поля зрения родных и близких.

Когда родители написали заявления, то следователи сразу же начали поиски и организовали оперативный штаб, чтобы скоординировать усилия правоохранителей и волонтеров поискового движения «Лиза Алерт Крым».

- Как только поступают сигналы о том, что видели юношу, похожего на Ивана, на место незамедлительно выезжают следователи-криминалисты, - отмечают в ведомстве. – Но до настоящего времени его местонахождение не установлено.

В Севастополе уже две недели ищут Ивана Бебешко.Видео: Поисково-спасательный отряд "Liza Alert Крым"

Волонтеры, которые принимают активное участие в поисках парнишки, создали и распространили по социальным сетям видео, которое должно помочь найти подростка и возможно указать ему путь домой.

- Ванечка, вернись! Мы тебя очень любим и ждем, - умоляет в кадре заплаканная молодая женщина.

Приметы Ивана Александровича Бебешко: на вид 15-16 лет, рост 178 см, худенький, волосы русые, глаза серые. Когда ушел из дома, то был одет в серую футболку и толстовку, темно-серые спортивные штаны.

Следователи просят, всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Бебешко, сообщить по телефонам: +7-978-936-80-52; +7-(8692)-53-13-16; +7-978-936-80-51 или 123

- 8(8692) 73-86-00, 8(8692) 73-86-01, 7(978)7885052, 7(978)0956082 или 102.

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